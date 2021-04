Video: así fue la escalofriante lesión de Jamal Murray que estremeció a Curry

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Escalofriante. Así fue la lesión que sufrió Jamal Murray este lunes, en el partido entre Denver Nuggets y Golden State Warriors. El escolta de Denver atacó la canasta y al ser frenado cayó estrepitosamente. De inmediato empezó a retorcerse de dolor en la cancha. En ese momento todos pensamos lo peor, incluyendo a Stephen Curry, quien apenas vio la situación dio un golpe al aire a sabiendas de la gravedad de lo ocurrido.

Jamal Murray was helped off the court after an apparent knee injury with 50 seconds left against the Warriors. pic.twitter.com/sz7akzOiq4 — SportsCenter (@SportsCenter) April 13, 2021

Jamal Murray se desgarró el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una de las lesiones más graves que cualquier deportista puede sufrir. Salió de la cancha ayudado por el personal técnico y por jugadores.

Curry se estremeció, lo sabía desde el principio. En el pasado vio como Klay Thompson, compañero de equipo, sufrió una lesión similar.

Nuggets star guard Jamal Murray has a torn ACL in his left knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2021

Es una situación devastadora para Denver, que se posicionó como un firme candidato a pelear por el título de la NBA esta temporada. Se convirtió en el quinto jugador en quedar fuera de circulación durante la temporada a raíz de tan dolorosa lesion. Antes, Jonathan Isaac (Orlando Magic), Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets), Thomas Bryant (Washington Wizards) y Markelle Fultz (Orlando Magic) lo sufrieron.

Solo resta esperar un pronta y sana recuperación para uno de los mejores jugadores de toda la liga.