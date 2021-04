Espectacular: conoce el nuevo mural de Maradona en Irlanda

Este miércoles, la cuenta oficial de Twitter de la Embajada de Irlanda en Argentina publicó imágenes de un nuevo mural de Diego Maradona en el país, específicamente en Dublin, capital de la República de Irlanda. Lo hizo la artista irlandesa Chelsea Jacobs, cerca del Aviva Stadium, campo en el que Maradona y la selección Argentina jugó un amistoso con Irlanda en 1980.

Las postales con el estadio de fondo son simplemente espectaculares. Justo a la derecha, la artista añadió una cita: “Ver la pelota, correr tras ella, me hace ser el hombre más feliz del mundo“.

Un fanático respondió al tuit con una postal desde otro ángulo que le dejó su visita al mural. “Fui a pasear esta tarde para verlo con mis propios ojos luego de darme cuenta de que está ubicado a tan solo cuatro cuadras de mi casa“, comentó.

Went out for a walk today to see it for myself after seeing it’s only four blocks away from my house! pic.twitter.com/SOJfFlvUtt

— faculetough (@facuticias) April 14, 2021