Hermandad: Michael Jordan inducirá a Kobe Bryant al Salón de la Fama del Baloncesto

Michael Jordan será la persona que induzca a Kobe Bryant al Salón de la Fama del baloncesto. Un día después del Mamba Day, el periodista Shams Charania publicó la lista de los respectivos ingresos al olimpo del baloncesto, así como las personas que se encargarán de dar el discurso respectivo.

El evento iba a realizarse el 29 de agosto de 2020, puesto que hablamos de la Clase 2020 de inducidos. Por la pandemia fue postergado hasta este año. La fecha escogida fue el 15 de mayo, es decir, justo en un mes.

Michael Jordan will present Kobe Bryant in the 2020 Naismith Hall of Fame @Hoophall induction ceremony on May 15. Full list of inductees and presenters: pic.twitter.com/iD5r6EIxHF

Michael Jordan también introducirá en el Hall of Fame a Kim Mulkey, ex jugadora y entrenadora de baloncesto en Baylor, y medallista mundial y olímpica con la selección de EEUU.

El documental “The Last Dance”, que retrata la última temporada de Jordan con los Chicago Bulls, refleja en uno de sus capítulos una dedicatoria a la memoria de Kobe Bryant, brindándole un homenaje y también mostrando el inicio de su estrecha relación con “Air”.

En el Juego de las Estrellas de 1998, para el que ambos fueron seleccionados, un consagrado Jordan advertí­a al resto de estrellas de la Conferencia del Este de lo que Bryant era capaz de hacer: “No esperará a que el juego llegue a el, solo va y lo toma”.

Para aquel entonces, era la segunda temporada de la “Mamba Negra” en la liga, y aún no era titular en Los Angeles Lakers. No obstante, hizo lo que previó “Mike“: tomar el juego para él. Terminó con 18 puntos, segundo máximo anotador del juego. Sí, solo por detrás de “Su Majestad“, quien se quedó con el triunfo y el MVP del encuentro después de anotar 23 tantos, repartir 8 asistencias y tomar 8 rebotes.

En una entrevista que fue grabada en 2019 para el documental, Kobe confesó que en un partido previo al All-Star Game de 1998 le preguntó a Jordan acerca de la ejecución de su “fadeaway jumper” (tiro en suspensión tras giro), y éste le explicó con lujos y detalles cada aspecto del movimiento. “Si me necesitas, llámame“, le dijo Mike, cual padre aconsejando a su hijo. Aunque en este caso se trataba de una relación entre dos hermanos.

Michael Jordan will be the presenter for Kobe Bryant's induction into the Hall of Fame. Kobe called Jordan his "big brother" and said Jordan told him to call him anytime. Kobe did that regularly. "When Kobe Bryant died, a piece of me died,” Jordan said. pic.twitter.com/KDuVP9zh8M

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) April 15, 2021