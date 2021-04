Policía publica videos de cómo le disparó a muerte a joven latino Adam Toledo en Chicago

La Policía de Chicago dio a conocer más de 10 videos de un operativo policiaco que derivó en la muerte de Adam Toledo, de 13 años, tras recibir el disparo de un oficial, a pesar de que el adolescente levantaba las manos en un callejón del barrio La Villita.

El hecho ocurrió el 29 de marzo y es investigado por la Oficina Civil de Responsabilidad Policial, pero las imágenes fueron reveladas como una forma de ofrecer transparencia de los hechos.

Ante el temor de posibles movilizaciones, la alcaldesa Lori Lightfoot, los abogados de la familia Toledo y los líderes locales han pedido a la gente que permanezca tranquila.

“Esto no es algo que quiera que los niños vean”, dijo la alcaldesa Lightfoot.

Los abogados de la familia, Adeena Weiss Ortiz y Joel Hirschhorn, calificaron las imágenes publicadas Vimeo como “extremadamente difícil y desgarrador”, especialmente para la familia de Adam.

El momento en que Toledo muere comienza en un video de la cámara de cuerpo del policía, quien maneja al punto donde se reportó un incidente. Al bajarse del auto, el oficial corre hacia Ruben Roman, de 21 años, y Toledo. El primero es tirado al piso, mientras el adolescente sigue corriendo.

“¡Manos! ¡Enséñame tus putas manos!”, grita el policía. Las imágenes parecen mostrar a Toledo de pie cerca de la cerca con una pistola en la mano, detrás de la espalda.

Al verse sin opciones de escape, Toledo levanta las manos y el policía le dispara. El joven cae al instante.

El agente se acerca y ve sangre en el pecho del chico e intenta evitar que muerta, proporcionándole los primeros auxilios, además de reportar el incidente.

“Mírame. Mírame. ¿Estás bien? ¿Dónde disparaste?”, pregunta el policía a Toledo, quien parece desmayado. “Quédate conmigo”, dice el oficial intentando ayudar al menor.

A los pocos minutos llegan más oficiales y paramédicos, para intentar mantener la menor con vida. Un esfuerzo que resulta infructuoso.

