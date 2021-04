NYPD busca a dos hombres y una mujer: le dieron paliza a trabajador postal en plena calle

Dos hombres y una mujer están siendo buscados por NYPD como sospechosos de haber golpeado a un trabajador del Servicio Postal (USPS) en Staten Island (NYC), y luego escapar en un costoso auto Jaguar.

El trabajador no identificado de 47 años estaba en 99 Guyon Avenue cerca de N Railroad Avenue en Oakwood Heights, alrededor de las 2:20 p.m. el 7 de abril, cuando dos hombres y una mujer comenzaron a discutir con él, informó NYPD noche.

La discusión se volvió física cuando los tres sospechosos comenzaron a golpear a la víctima antes de despegar en un Jaguar de color oscuro. El trabajador fue trasladado al Staten Island University Hospital North en condición estable.

La policía no informó detalles sobre qué había provocado la disputa. Todos los sospechosos, que se muestran en las fotos de vigilancia divulgadas por NYPD, tienen entre 22 y 26 años, informó New York Post.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for Assault : On Wednesday April 7, 2021 @ 2:20 PM , in front of 99 Guyon Avenue @nypd122Pct. Two males and one female punched an on duty Mail Carrier causing physical injury. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $2500. pic.twitter.com/jbR2KPF9ML

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) April 15, 2021