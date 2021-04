Sindicato policial justifica “al 100% tiroteo heroico” que mató a niño Adam Toledo en Chicago

John Catanzara, presidente del sindicato de policías de Chicago, dijo que el agente Eric Stillman, que mató a tiros al niño Adam Toledo (13), estuvo”100 por ciento justificado” al abrir fuego.

“Tenía 100 por ciento de razón”, dijo el presidente del sindicato “Fraternal Order of Police”, citó el Chicago Sun-Times. “El delincuente todavía se volvió con una pistola en la mano. Esto ocurrió en ocho décimas de segundo “.

En una aparición posterior anoche en “Cuomo Prime Time” de CNN, Catanzara insistió además en que “las acciones del oficial fueron realmente heroicas”. “El video de lapso de tiempo muestra que ese oficial tenía ocho décimas de segundo para determinar si esa arma todavía estaba en su mano o no. Punto”, afirmó, en referencia a versiones de que el niño tenía una pistola oculta al enfrentar a la policía en La Villita, un barrio hispano de Chicago, la noche del 29 de marzo.

Las imágenes de la cámara corporal publicadas por la policía de Chicago ayer mostraron por primera vez al público el momento en que el oficial Stillman mató a tiros al niño, desatando indignación y protestas en varias ciudades del país.

Pero el líder sindical tiene otra versión de lo sucedido. “No hay forma de que una persona racional pueda decir que puede procesar eso y su reacción muscular sería de menos de un segundo. El oficial no tiene que esperar a que le disparen o le disparen para responder y defenderse. No hay una obligación en absoluto”, comentó Catanzara.

“¡Déjala caer! ¡Déjala caer!”, se oye gritar al oficial Stillman en referencia a la supuesta arma portada por el estudiante de 7mo grado, antes de que éste se dé la vuelta, levantando las manos. Una fracción de segundo después, el policía le disparó un solo tiro que resultó fatal.

“En realidad, un ser humano promedio no puede impedir que alguien le dé una bofetada en la cara en menos tiempo… Es una buena razón por la que el oficial sólo disparó una vez. Habría estado justificado para disparar varias veces”, afirmó Catanzara al presentador Chris Cuomo.

“Estamos tratando básicamente de disparar y reevaluar. Eso ni siquiera sucedió porque cuando disparó por primera vez en justificación, se dio cuenta de que el arma no estaba en su mano, no disparó por segunda vez”, agregó.

