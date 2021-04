Latino arrestado por llamar para reportar “cocaína perdida” en Nueva York

Got Coke? Jose Espinosa Called Long Island Medical Facility Looking For Lost Drugs, Police Say https://t.co/5TAPNnqCeL pic.twitter.com/sl2q7DntEg

José Espinosa fue arrestado en Long Island (NY) después de hacer una insólita llamada para reportar que había extraviado “algo”, que resultó ser cocaína.

Todo comenzó cuando el hombre de 40 años fue a un centro médico en East Garden City el jueves y al volver a casa se dio cuenta de que había olvidado “algo”, por lo que contactó al lugar. Normalmente tal llamada no sería problemática, excepto que lo que Espinosa supuestamente pensó que había extraviado resultó ser cocaína, según la policía del condado Nassau.

Al llamar al grupo médico cuando llegó a casa, por viveza o ingenuidad Espinosa describió la “propiedad perdida”. Y cuando un empleado la encontró, descubrió que era cocaína y avisó a la policía.

No está claro el origen de la droga ni por qué Espinosa la llevó al centro médico no identificado. Después de una rápida investigación, fue arrestado por dos cargos de posesión criminal de una sustancia controlada y sería procesado en Mineola ayer por la tarde, reportó NBC News.

A 40-year-old Long Island man went to a local medical facility Thursday and realized he forgot something when he returned home. https://t.co/pPgCYuCy1E

— NBC New York (@NBCNewYork) April 16, 2021