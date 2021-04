Maluma y Kim Kardashian juntitos y sonrientes, la parejita estuvo de fiesta en Miami

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Maluma y Kim Kardashian pasaron la noche juntos enfiestados en Miami. No se sabe aún si la pareja de famosos se puso de acuerdo para disfrutar de una salida nocturna o si por casualidad se encontraron en el mismo sitio. De momento lo único que se tienen son fotos y videos en los que se les puede ver juntos, pasándola bien.

Este tipo de encuentros a la luz del público y de la cámara fotográfica de cualquiera hace que surjan muchas posibilidades o rumores. Ahora la más obvia o evidente es que dicen que podrían estar saliendo, como novios, conociéndose. Hay que recordar que ella pronto será una mujer soltera y sin compromiso, ya que pronto firmará su divorcio con Kanye West, mientras que Maluma lleva ya un tiempo solito.

Pero esta no es la primera vez que Maluma y Kim Kardashian son captados de fiesta, no. El año pasado también fueron vistos juntos y sobre ese encuentro el colombiano habló en “El Hormiguero”.

“No sé qué tenía, no sé qué se había hecho, y bueno, empezamos a hablar ahí, y ella dijo un par de cosas, un par de chistes y me hizo reír mucho, yo me estaba riendo, y dijo que no la hiciera reír, pero no entendía por qué”, contó Maluma, quien incluso contó que ella le pedía de favor que no la hiciera reír más porque se había hecho la cara, y él siguió sin entender sus razones.

Este nuevo encuentro fue diferente, Kim sí que no ha parado de sonreír cuando estuvo frente a frente con el cantante. Ambos han compartido fotografías de su encuentro en sus historias de Instagram. Así que no es un secreto que estuvieron de fiesta en un club nocturno.

¿Será que Maluma ha conquistado el corazón de Kim, ahora que ella está de nuevo en el mercado de los solteros? Pero en esa fiesta también estuvo Kylie Jenner, dicen.

Sobre el acuerdo de divorcio entre Kim y Kanye se dice que tendrán la custodia compartida de sus hijos y que por ahora están en buenos términos, porque sobre todo son amigos y aún hay amor entre ellos, aunque no ese amor de pareja que les permita salvar su matrimonio.

