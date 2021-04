Mourinho respondió a las críticas de Pogba y le lanzó un dardo a Solskjaer

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

José Mourinho es sin duda uno de los técnicos más polémicos que tiene el fútbol. El entrenador portugués no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa y nuevamente protagonizó un episodio de polémicas declaraciones en contra de Paul Pogba y su entrenador Solskjaer.

Pogba, quien había criticado a Mourinho en una entrevista aseguró la mala relación que existía entre él y el técnico portugués en la etapa en la que el ahora técnico del Tottenham dirigió al Manchester United.

“Lo que tengo ahora con Ole es diferente, él no iría contra los jugadores. Nunca iría contra los jugadores. Quizás Ole no los elegiría, pero lo que no hace es ponernos de lado como si ya no existieras. Esa es la diferencia entre Mourinho y Ole“, comentó Pogba.

Ante tales declaraciones Mourinho no dudó en responder de forma contundente: “Me importa un bledo lo que diga Pogba” que también aprovechó la oportunidad para arremeter en contra del técnico de los red devils quien recientemente comentó una acción de Son en el partido entre el Tottenham y el Manchester United.

“Si mi hijo se queda en el suelo durante tres minutos y necesita que sus diez compañeros le ayuden a levantarse, les puedo decir que no tendrá nada para comer“, dijo Solskjaer.

Ante tal declaración, Mourinho no desperdició la oportunidad para dirigirse al entrenador noruego. “Son tiene suerte de que su padre sea mejor padre que Ole”.

“Déjame decirte algo. Estoy muy, muy sorprendido de que después de los comentarios que Ole hizo sobre Sonny, no me preguntes al respecto. Es muy, muy triste. Creo que es muy triste que no me preguntes al respecto. Es realmente triste que no tengas la honestidad moral para tratarme de la misma manera que tratas a los demás. Solo quiero decir, Sonny tiene mucha suerte de que su padre sea mejor persona que Ole, porque creo que un padre, yo soy un padre, siempre tienes que alimentar a tus hijos, no importa lo que hagan”, comentó notablemente molesto.