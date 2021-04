Piloto de la Fórmula Uno perdió el control de su vehículo y lo estrelló contra el muro

El piloto de la escudería AlphaTauri, Yuki Tsunoda, sufrió un accidente en el momento en que buscaba establecer su primer tiempo cronometrado en la primera sección de clasificación para el Gran Premio de Emilia Romaña de la Fórmula Uno.

Tsunoda in the wall with heavy damage! 💥

El piloto japonés entró tarde a la curva y todo el tren trasero chocó contra el muro de seguridad que estaba en aquel sector del circuito. Por suerte, Tsunoda no sufrió algún daño físico. El debutante salió caminando por sus propios medios.

Tsunoda crashes out 😫 He's okay, but his car isn't #ImolaGP pic.twitter.com/nUw98AftcR

Luego de este accidente, AlphaTauri tendrá que arrancar la carrera con uno de sus pilotos en la última posición de la salida.

El holandés Max Verstappen lideró la clasificación de los terceros entrenamientos libres de la pista. El piloto de Red Bull estableció un tiempo de 1:14.958, el único monoplaza que pudo bajar la marca de 1:15.000. Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez, terminó en la cuarta casilla, por detrás de Lando Norris y Lewis Hamilton.

En el marco de la competencia se guardó un minuto de silencio en memoria del príncipe Felipe. Antes de la sesión de clasificación del Gran Premio de la Emilia Romaña, la Fórmula Uno decidió rendirle un sentido homenaje al duque de Edimburgo.

El funeral será llevado a cabo este sábado en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, en Londres. La organización de la máxima categoría del automovilismo decidió modificar los horarios de las sesiones de entrenamiento y clasificación, para no coincidir con el funeral del príncipe Felipe.

This weekend's schedule has been adjusted as a mark of respect for the funeral of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh

Saturday's sessions are 1 hour earlier; Friday moves back 30 minutes

There will be a minute's silence ahead of qualifying pic.twitter.com/Cy5ZnscDio

— Formula 1 (@F1) April 13, 2021