Alex Smith: el héroe de la NFL que anunció su retiro

El héroe de la NFL se retira. Luego de realizar un asombroso regreso a la NFL tras pasar por una lesión tan grave que le pudo costar la pierna derecha, el mariscal de campo Alex Smith anunció a través de su cuenta de Instagram que dejará el fútbol americano.

View this post on Instagram

En el video, Smith nos cuenta cómo fue su proceso de recuperación. Una jugada de rutina lo lesionó y casi lo llevó a perder una de sus extremidades. “Cuando parecía que todo estaba perdido, el fútbol americano se convirtió en mi motiviación“, asegura.

A sus 36 años, Alex Smith podría no haberse retirado, no obstante, señala que desea saber qué le depara el futuro más allá de los campos. Por lo pronto le dedicará tiempo a su esposa y a sus hijos.

En su regreso en 2020 logró una marca de 5-1 con Washington y los clasifico a Playoffs, más allá de que no pudo jugar ese último partido en postemporada. Pero eso fue lo de menos, el respeto y la admiración del mundo entero la ganó desde el momento en el que pisó nuevamente el terreno tras pasar por una situación en la que se jugó la vida.

Termina su carrera con récord de 99 victorias, 67 derrotas y un empate. Jugó para los San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs y Washington Football Team.

A descansar un poco, Alex. Gracias por el ejemplo máximo de sacrificio, perseverancia y respeto máximo por el juego.

An inspiration to all 🙌

Never forget when Alex Smith took the field for the first time after his injury.

(via @WashingtonNFL) pic.twitter.com/WL4WQYApqU

— SportsCenter (@SportsCenter) April 19, 2021