América también tendría su propia Superliga

La Superliga europea marcará un antes y un después en el fútbol tal y como lo conocemos y es que no solo afectaría a Europa, sino cabría la posibilidad de que las distintas confederaciones comenzaran a replicar el modelo, tal y como se plantea en América del Norte, en donde las conversaciones para juntar la MLS y la Liga MX ya están avanzadas.

Estos rumores han venido creciendo en los últimos meses, y, de hecho, ha habido primeros contactos entre el presidente de la MLS con el de la Liga MX, para acordar términos. Sin embargo, este proyecto no vería la luz, por lo menos, hasta 2026.

De hecho varios exponentes del fútbol se han manifestado y ven con buenos ojos la unión de juntar la Liga MX con la MLS. Y, a diferencia de lo que se critica la Superliga europea, el mismo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comentó que la unión entre las ligas norteamericanas podría convertirse en la mejor liga del mundo.

Por su parte, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, comentó recientemente que Norteamérica se tiene que reforzar y además argumentó que ambas ligas son complementarias. “Las dos Ligas son mucho más fuertes si empiezan a generar inercia juntos”, finalizó.

Alan Pulido, futbolista de Sporting Kansas City, y uno de los protagonistas sobre el engramado también opinó que positivamente al respecto de la unión entre las ligas.

“Lo veo muy bueno. Sí es algo que mejoraría muchísimo. La liga mexicana tiene gran calidad, jugadores que tienen esa experiencia y grandes momentos en el pasado, muchos vienen del fútbol europeo, conocen diferentes ligas y tienen una calidad muy buena. Sumando con la calidad de muchos jugadores que han llegado a la MLS y la juventud que tienen, la mentalidad también y es lo que lo hace ser muy competitiva”, comentó.

“Sería una muy buena fusión, por eso los expertos lo analizaron y se dieron cuenta que si se fusionaran, sería una de las ligas más llamativas, estaría en el top”, concluyó Pulido.

A pesar de que es una buena idea para muchos, la creación de una Superliga en América también cuenta con sus detractores. Uno de ellos es, ni más ni menos que, Carlos Vela. La figura de LA Galaxy ve complicado el hecho de tener que viajar constantemente de un país a otro para poder jugar.

“No sé qué tan avanzadas estén (las negociaciones), pero es complicado al final el viajar de un país a otro, con diferentes horarios, la altura. No creo que sea algo del todo fácil, pero no tengo ni idea, además de que no está en mis manos. No sé si hará o no, pero las dos ligas por separado son buenas, cada una con su historia, comentó el delantero mexicano.