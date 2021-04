Cargos federales por terrorismo: se entrenó en YouTube para atacar con químico cáustico y bombas Molotov a policías en Brooklyn

Connecticut man admits to targeting police in Molotov cocktail, chemical attack on NYPD https://t.co/qZQ4vRBj5c pic.twitter.com/NNhvdyHgEG

Lionel Virgile, sospechoso de atacar a agentes de policía en Brooklyn (NYC) con un químico cáustico y un cóctel Molotov, enfrenta ahora cargos federales por “terrorismo”.

Virgile, de 44 años y residente de Bridgeport (Connecticut), fue acusado de incendio provocado y enfrenta una pena obligatoria de cinco a 20 años en una prisión federal si es declarado culpable.

Presuntamente atacó el sábado a agentes de la Comisaría 67 en East Flatbush. Luego admitió haber arrojado una taza de lejía (cloro) a la cara de un oficial NYPD durante una parada de tráfico y una bomba cóctel Molotov encendida a una patrulla que lo perseguía, con la intención de “lastimar a la policía”, sabiendo que “provocaría un incendio”.

Más tarde se recuperaron cinco bombas cócteles Molotov adicionales y un bidón rojo de gasolina en el auto Lincoln Town Car 2000 gris de Virgile. Tras ser detenido admitió que, durante al menos dos semanas, había estado conduciendo con seis bombas cócteles Molotov, listo para atacar a la policía. También dijo que había observado videos de YouTube sobre explosivos.

Su hermano habló con ABC News junto con otros miembros de la familia, diciendo que el acusado es bipolar, se negó a tomar su medicación y recientemente fue llevado al hospital y dado de alta.

Durante la audiencia virtual ayer, los fiscales enfatizaron que las acciones de Virgile demostraron que no tiene absolutamente ningún respeto por la policía y las personas que viven en el vecindario East Flatbush, y dijeron que el resultado final podría haber sido severo.

“Fue acusado de incendio provocado… un delito de violencia y terrorismo”, dijo la fiscal federal adjunta Sara Winik durante la comparecencia virtual ante el tribunal. Virgile debe regresar a la corte el 3 de mayo.

Las imágenes de cámara corporal que NYPD publicó el sábado muestran al sospechoso sin mascarilla arrojando una taza llena de líquido cáustico a un oficial que se le acercó en la esquina de Clarendon Road y East 45th Street, durante una parada de tráfico.

Luego del ataque inicial, Virgile volvió a ponerse al volante y se alejó a toda velocidad. Los oficiales pudieron comunicar por radio una descripción del prófugo y solicitar asistencia adicional. Momentos después, en el área de Snyder Avenue y East 56th Street, dos oficiales adicionales vieron al sospechoso y al vehículo y se movieron para detenerlo. Mientras lo hacían, Virgile presuntamente detuvo el sedán, salió del automóvil y luego arrojó un cóctel Molotov a la patrulla.

El artefacto explosivo improvisado rebotó en el parabrisas y cayó al pavimento, dijeron fuentes policiales. Ninguno de los oficiales resultó herido. Después Virgile supuestamente volvió a alejarse a toda velocidad, pero su huida terminó en breve, cuando chocó contra un SUV estacionado a menos de una cuadra de distancia, en Snyder Avenue. Otras patrullas arrinconaron su auto y los oficiales detuvieron a Virgile sin más incidentes, encontrando más explosivos en su poder, recordó amNewYork.

This is another reminder of how quickly a situation can change, & the dangers your cops face every day while they’re protecting NYers.

Even after arrest, the investigation into this attack remains active.

And your NYPD cops will not relent in their mission to keep you safe. https://t.co/tuymwW6O4D

— Commissioner Shea (@NYPDShea) April 17, 2021