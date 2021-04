El asesino del repartidor mexicano en Harlem sigue libre; la familia teme por su vida

Ha pasado casi un mes del asesinato del repartidor mexicano Francisco Villalva Vitinio en East Harlem y la policía sigue sin pista del asesino. Es por eso que la familia de la víctima teme por su seguridad.

Lucas Villava, hermano del malogrado joven de 29 años, dijo que hay intranquilidad al saber que el pistolero que intentó robarle la bicicleta eléctrica a “Paco”, anda suelto.

“Está destrozada toda mi familia. Era un buen muchacho, no hacía nada. Simplemente trabajaba, él no andaba robando”, expresó Lucas a NY1 Noticias.

“Nunca pensé que le iba a pasar algo, nunca pensé eso. Uno debe nada, no anda en malos pasos, cómo vas a pensar que algo le va a pasar a tu hermano”, expresó Lucas, que fue una de las últimas personas en ver con vida a “Paco”, aquella noche fatídica del 29 de marzo.

Eran casi las 11 de la noche cuando “Paco” fue a entregar un pedido a la parte trasera de una escuela pública, cuando presuntamente un sujeto se acercó para robarle la bicicleta, forcejearon y fue ahí cuando le disparó en tres ocasiones arrebatándole la vida.

Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, pidió al gobierno de ese país ayudar a la familia e involucrarse en las investigaciones.

La madrugada del pasado domingo 18 de abril, el cuerpo de Francisco regresó a su natal Xalpatláhuac, Guerrero, donde fue despedido por la comunidad.

Con música de banda, lágrimas y exigencia de justicia, el poblado veló a Francisco.

“Es una tragedia lo que le pasó a nuestro paisano, él fue a buscar una vida mejor, pero no fue el sueño de él, una persona le cortó el camino para que saliera adelante con su familia”, dijo a Televisa uno de los habitantes de la comunidad, uno de los municipios más pobres de la montaña de Guerrero.

“No es justo que los mexicanos tengamos que pasar por todo esto”, expresó con la voz entrecortada una familiar del joven que llegó hace nueve años a Nueva York.

Después de una misa en Tlapa, “Paco” fue enterrado en el panteón municipal. “Agradecemos a todos los que nos han apoyado, es un día doloroso para todos nosotros”, agregó la familia.

Mientras tanto en Nueva York el gremio de repartidores sigue exigiendo justicia y seguridad laboral, pues no es el primer crimen que sufren los que se dedican al “delivery”.

PRESS STATEMENT: Response to the horrific murder

of NYC's Delivery Worker on East Harlem. It's time for NYC to deliver Justice for Francisco Villalva Vitinio and all #Deliveristas who are being robbed, murder & exploited as essential workers during COVID-19. –@workersjusticep pic.twitter.com/JRUGhVQaQN

— Workers Justice ✊🏾 (@workersjusticep) April 2, 2021