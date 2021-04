Este será el bono que recibirá Yasiel Puig por firmar con las Águilas de Veracruz

Desde su estreno en las Grandes Ligas con Los Ángeles Dodgers Yasiel Puig fue una sensación con su bate y su guante. Pero las cosas cambiaron para él y ahora probará suerte en la LMB con las Águilas de Veracruz para continuar con su carrera deportiva a los 30 años de edad.

Este miércoles se oficializaría la firma del pelotero cubana con el equipo mexicano, según Enrique Rojas de ESPN. Mientras que el jueves será presentado en una rueda de prensa con la camiseta de la organización.

Extraoficialmente se conoce que Puig devengará un salario de $13,000 dólares mensuales con las Águilas de Veracruz. Un jardinero que fue una vez all-star. En 2020 había pactado para jugar la reducida temporada de la MLB con los Bravos de Atlanta, pero dio positivo al COVID-19 antes de reportarse a los entrenamientos y finalmente no fue fructífero ese trabajo.

Yasiel Puig signed with Veracruz of the Mexican League. Goal remains to get back to MLB. Looking for 2nd chance. Will receive $13K/month max plus “sponsorship” extras. Also will have bodyguard due to the way he arrived originally from Cuba. @Beisbolpuro and @Enrique_Rojas1 1st

— Jon Heyman (@JonHeyman) April 21, 2021