FOTOS: El traje de silicona que te hará lucir un cuerpo de gimnasio en segundos

Si una de tus preocupaciones durante la pandemia es que el gimnasio está cerrado y has ganado algunas libras, olvídate de rutinas caseras de ejercicio o de los licuados quema-grasa para adelgazar: la solución rápida está en un traje de silicona que te hará lucir un cuerpo de gimnasio en segundos, desarrollado por la compañía Smitizen.

《Macho metamorphosis》two hot-selling muscular suits are limited-time discounts, body suit with arms is $368, full body muscular suit is $489, time is limited, quantity is limited, first come first served😎 Shop→ https://t.co/XFXl8kI9eq pic.twitter.com/YlbqxykOz9

Se trata de una especie de disfraz que, sin ningún tipo de sacrificio en el gimnasio, hace lucir a los hombres músculos en la parte superior o inferior del cuerpo con gran realismo. A la apariencia hiperrealista de músculos y venas de estos trajes hechos con silicona elástica se suma la opción de elegir diversas tonalidades de piel, tatuajes y e incluso la posibilidad de comprar “partes” del cuerpo por separado, como los brazos o el pecho.

Smitizen es un fabricante especializado en la producción de máscaras realistas de silicona desde hace más de 10 años y que ahora ha avanzado para ofrecer productos no sólo para el rostro, sino para todo el cuerpo.

Su tienda online ofrece varias alternativas musculosas para quienes están interesados en una solución rápida a las imperfecciones corporales, aunque completamente pasajera. Por ejemplo, comprar un traje musculoso de silicona que incluye el torso y los brazos cuesta $368 dólares, mientras un traje de cuerpo completo se cotiza en $489 dólares.

Comprar solamente unos guantes para los brazos, que cubren desde los bíceps hasta las manos cuesta $329 dólares y un traje corto que únicamente cubre el pecho y los brazos hasta las muñecas se vende en $182 dólares. Puedes incluso optar por una opción con tatuaje incluido, un dragón rojo extendido por el torso, por $238 dólares.

Puedes elegirlos en el tono de piel que se parezca más al tuyo e incluso puedes optar por medidas de cintura más pequeñas o músculos un poco más sutiles. La tienda también ofrece varias opciones de máscaras con cortes de cabello y barba en diferentes estilos para hombres, y algunas caretas para mujeres con maquillaje incluido. El fabricante asegura que sus productos son fáciles de lavar, de quitar y de poner.

Spoiler alert: Seamless mask, you do not need to worry if someone will notice the seamline of mask!#Seamlessmask #realisticmask #siliconemask #smitizen #smitizenmask pic.twitter.com/Tc7JLt1EFG

— Smitizen (@Smitizen) April 6, 2021