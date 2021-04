Giovanni Medina le envía un mensaje a Ninel Conde a través de El Gordo y la Flaca

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Giovanni Medina conversó con Raúl de Molina y Lili Estefan, conductores de El Gordo y la Flaca. El empresario y ex de Ninel Conde habló sobre los duros momentos que atraviesa la madre de su hijo. Y es que hoy -21 de abril- tenían una audiencia en México, y la cantante no pudo presentarse ya que está en Miami, luego de que Larry Ramos, su esposo, fuera detenido, en dicha ciudad por cargos de fraude. El FBI realizó la captura. Ramos debe más de $20 millones de dólares, estafó aproximadamente a 200 personas y entre estas parece estar Alejandra Guzmán.

Medina mantiene su opinión, en gran medida, sobre Ninel Conde. Repitió en varias ocasiones que al no presentarse en la audiencia, en la que se podía estudiar la posibilidad de que ella dejara de tener contacto con su hijo a nivel telefónico, ella demuestra, según él, cuáles son sus verdaderas prioridades.

Raúl de Molina y Lili Estefan insistieron en querer saber su opinión, sobre la posibilidad de que la cantante simplemente se equivocó en confiar en quién no debía, por haberse enamorado. Sobre esto Medina dejó entrever que su ex sabía exactamente lo que hacía. Sin embargo, más allá de su pensar tomó una actitud diferente sobre la custodia de su hijo Emmanuel y le envió un mensaje a Ninel Conde a través de las cámaras de El Gordo y la Flaca:

“A Ninel como la mamá de mi hijo, yo la invito a que sea inteligente, la invito a que cerremos este frente. Yo no tengo ningún interés en tener un conflicto con ella. Yo desaparezco hoy mismo, nada más que me permite sacar a mi hijo adelante. O sea, ya que terminemos con este juicio que terminemos con todo esto y que hagamos equipo para sacar a Emmanuel adelante. Pero que no esté con esta utopía…”

Sobre el contacto que Ninel tiene con el menor con las llamadas virtuales, Giovanni Medina dijo: “Cuando se acuerda y se conecta. Cuando la presionan… ella platica algunos minutos. Y sí, sin duda es muy importante que ella sea parte de la vida de mi hijo. Yo la invitaría que arregle su vida para que le transmita cosas buenas a nuestro hijo, pero no llevarla cosas como el FBI, no llevarle cosas como este señor con el que está casada. Ahí si yo no sé quién mandaría a su hijo con alguien así”.

La razón por la cual nunca se casaron, según Medina fue porque: “No sentía que había un compromiso serio. Eran demasiadas las ausencias de Ninel en nuestra casa, en nuestra familia… Se le ofreció siempre una familia; yo siempre estuve ahí para responder como pareja y como hombre”.

“Ojalá que ella pueda organizar su vida para acercarse a su hijo”, expresó Giovanni Medina. Sobre ayudar a Ninel Conde cuando ésta regrese a México el empresario se ofrece, sí y solo sí, todo es legal, de lo contrario no.

