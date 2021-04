Educadora que arrestaron en tienda Nordstrom de Texas por no usar mascarilla dice que es una mujer de Dios

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un empleada escolar fue sacada de una tienda Nordstrom Rack en Texas por no usar mascarilla, y, posteriormente, arrestada en el exterior de la tienda por desafiar a oficiales de la policía.

El incidente en el que se arrestó a Kara Bell ocurrió, el pasado 7 de abril, en Nordstrom Rack de

Sunset Valley, en Austin.

El intercambio con los agentes consta en un video que se ha vuelto viral en redes sociales en los pasados días.

La educadora candidata a una junta escolar en el condado Travis fue removida del local cuando se negó a colocarse la mascarilla. La mujer, además, habría atacado físicamente a los empleados del lugar.

Los oficiales ingresaron a la tienda para arrestar a Bell cuando está se encontraba aún en el probador de ropa y le ordenaron que saliera.

La mujer, alegadamente, le dijo a los trabajadores de lugar que estaba exenta de ponerse un cubrebocas por una condición médica. La sospechosa habría empujado a un empleado para meterse al vestidor, según el reporte de medios nacionales.

Cuando la Policía llegó al establecimiento, Bell se negó a identificarse en múltiples ocasiones. En lugar de lo anterior, la mujer alega que ella es la agredida e insinúa que está siendo objeto de discriminación racial.

“Parece que esto es una cosa racista cuando una mujer negra no tiene una máscara pero vienen detrás de la mujer blanca”, se escucha indicar a la mujer en el video. “O sea, esa es la única diferencia, ambas somos mujeres”, agrega.

En el video de cámaras corporales de los agentes que intervinieron se escucha cuando la clienta se describe como una “mujer de Dios” antes de que la esposaran.

“Este es mi derecho así es como es el de ustedes. Esta es mi tierra tanto como la suya. Yo no me inscribí para esto. Yo soy una mujer cristiana de Dios y ustedes no me van a imponer sus reglas asquerosas que son falsas y no son verdad. No lo permitiré. Estoy harta de ser acosada y estoy harta de que me mientan. No va a pasar más, ¿ustedes entienden?”, continúa la mujer.

Mientras protesta, se ve a la mujer grabando todo el intercambio con su teléfono celular e intentando corregir en múltiples ocasiones a los oficiales que intervienen con ella. La frustración de Bell alcanza niveles extremos cuando los policías revelan su identidad, lo que la mujer cataloga de ilegal.

El video se ha popularizado en redes como Twitter donde Bell ha sido apodada como “Karen cristiana” y “Covidiota”.

La mujer enfrenta cargos de agresión a raíz del incidente.