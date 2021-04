FBI: desmantelada una lotería ilegal que funcionaba en Nueva Jersey; miles de personas estafadas

Edward O’Neill, un corredor de apuestas de la costa de Nueva Jersey, admitió que operaba su propia lotería ilegal que le reportó unos $250,000 dólares, dijeron las autoridades.

O’Neill, de 54 años, compareció en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Newark, donde se declaró culpable de administrar un negocio ilegal de apuestas y no reportar las ganancias de sus impuestos, según los fiscales.

Hasta 8,000 personas jugaron en cada una de las loterías no oficiales de O’Neill, pagando $20 dólares para seleccionar seis números del 1 al 49. El único ganador fue la primera persona que sacó los números oficiales de Pick-6, y el premio ofrecido en efectivo a menudo excedía los $100,000 dólares, reportó New York Post.

O’Neill, residente de Beachwood (NJ), se embolsó el 10% de las apuestas totales y actuó como un corredor tradicional, recaudando personalmente el efectivo y llevando un registro detallado de las apuestas del mercado ilegal. Pero ocultó aproximadamente $250,000 dólares en ganancias en las declaraciones de impuestos que presentó ante el IRS entre 2014 y 2018, pagando sólo $65,674.

Ahora se enfrenta a hasta cinco años de prisión cuando sea sentenciado el 25 de agosto, gracias al beneficio de haberse declarado culpable. Además enfrenta una multa potencial de $250,000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta por los delitos cometidos, lo que sea mayor, detalló el comunicado de la Fiscalía del condado Ocean.

