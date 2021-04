Mujer militar murió saltando de helicóptero, comprometida para casarse; gobernador Cuomo ordenó banderas a media asta en Nueva York

Abigail Jenks, joven neoyorquina de 21 años paracaidista del ejército estadounidense, murió mientras saltaba de un helicóptero durante un ejercicio de entrenamiento en Carolina del Norte.

Jenks, residente de Gansevoort (NY), estaba haciendo un salto en línea estática desde un helicóptero UH-60 Blackhawk en Fort Bragg (Carolina del Norte) el lunes, cuando resultó herida de muerte.

Los oficiales del Ejército dijeron que la muerte de Jenks está bajo investigación. Además recibirá póstumamente la Medalla al Servicio Meritorio.

El gobernador Andrew Cuomo ordenó ayer bajar a media asta todas las banderas en los edificios estatales en honor a Jenks. “En nombre de todos los neoyorquinos, extiendo nuestro más sentido pésame a la familia y los seres queridos de Spc. Abigail Jenks ”, dijo Cuomo en un comunicado citado por New York Post. “Estamos devastados por su pérdida y nos unimos a sus compañeros soldados, familiares y amigos para honrar su servicio a nuestro país”.

“Era una persona feliz y positiva. Ella siempre veía el lado bueno de las cosas”, dijo su madre, Mary Jenks, a CBS6. “Tuvo un impacto en tantas personas en su vida”.

Graduada de Saratoga Springs High School, Jenks era la mayor de cuatro hermanos. Se alistó en octubre de 2018 y fue asignada a Fort Bragg como paracaidista en junio de 2019, después de un entrenamiento avanzado en bases en Oklahoma y Georgia. Fue miembro de la famosa 82 División Aerotransportada.

Su tía le dijo al Times-Union que Jenks se había comprometido para casarse el próximo año y que su muerte había dejado a la familia y a su novio “en pedazos”.

New York is devastated by the loss of Spc. Abigail Jenks and joins her fellow soldiers, her family and her friends in honoring her service to our country. pic.twitter.com/RaW1qMfJDC

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 21, 2021