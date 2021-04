Ninel Conde habló con ‘El Gordo y la Flaca’ de las ‘estafas’ de Larry Ramos y le envía mensaje a Giovanni Medina

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego del tan criticado comunicado que envió a los medios, Ninel Conde habló con ‘El Gordo y la Flaca’ de las ‘estafas’ del que ahora asegura que no es su esposo, Larry Ramos, y le envía mensaje al padre de su hijo, Giovanni Medina.

A casi una semana del arresto de, Larry Ramos, por millonaria estafa, Ninel Conde habló en exclusiva con Raúl de Molina y dijo, entre otras cosas: “Decidimos que la prioridad ahorita es resolver cada uno sus temas legales”.

Desde el hotel donde se hospeda en Miami, Ninel recibió a De Molina para hablar, de manera muy contenida y cuidando sus palabras, sobre el momento que está atravesando desde que Ramos fue detenido por el FBI, el sábado pasado, en un aeropuerto de la Florida.

Lo primero que le preguntó Raúl fue cómo estaba, a lo que ella le contestó: “Muchos sentimientos encontrados… Decirte que me siento muy bien sería mentirte, pero decirte que estoy totalmente perdida también sería mentirte. Dios ha sido mi ancla, y en él me refugio siempre que hay momento complejos”.

Entre los temas que aclaró, uno de ellos fue que ella no se encontraba en el momento de la detención, según Ninel ya llevaba varios días en Miami, y estaba en el venue ensayando cuando sucedió todo. También aclaró que ella no está casada legalmente con Ramos y que no sabe qué negocios hace su pareja.

Una de las preguntas claves que le hizo De Molina fue si estaban separados, algo que se dejaba entrever en ese frío y tan criticado comunicado que envió su equipo de publicistas el día que se hizo público lo del arresto a su esposo.

“No sé cómo contestarte eso… Nosotros decidimos que la prioridad ahorita es resolver cada uno sus temas legales“, le dijo, sin confirmar la separación, pero sí dejando claro que la relación no estaría pasando por su mejor momento.

Aunque fue muy cuidadosa al hablar de Ramos, y tomó una postura neutra, cuando el preguntó sobre lo sucedido y si ella no sabía nada, esto dijo: “Él me cuenta su versión, lo que está sucediendo en sus palabras, pues yo le creí y eso es todo… Eso lo tienen que explicar él y en su momento lo hará“.

En lo que sí fue muy clara, frente a dos o tres preguntas de Raúl de Molina de si no tenía miedo de quedar implicada, dijo que no, que ella no tenía nada que ver en los negocios de Larry y que tampoco sabía mucho de qué se trataba. También aseguró que nunca se usaron sus cuentas para depósito de grande sumas de dinero.

En el tema que sí no dudó en explayarse, fue al hablar de su ex y padre de su hijo Emmanuel, Giovanni Medina y del niño. Es más, le advirtió que se calle sobre este tema.

“Es muy curioso y muy chistoso que el padre de mi hijo se burle y se enorgullece, ya se olvidó que él estuvo un año prófugo de la justicia, nada más que él tuvo suerte que fue en México, incluso estuvo que salir corriendo de un supermercado porque ya lo estaban agarrando y yo estaba ahí, entonces es bien triste, mejor cállate“, le dijo.

Volvió a repetir que no ve a su hijo desde el 5 de abril, porque con la pandemia y la no posibilidad de las citas presenciales, más todo lo que ella dice que Medina hacer para evitarlo, no le ha sido posible. “Ya no cojo luchas, no es porque no me importe, sino porque es de un desgaste, y tienes que estar lo mejor posible para cuando se de ese encuentro estar de la mejor manera para tu hijo”.

Ninel también le aseguró al show de las tardes de Univision que ahora se enfocará en seguir trabajando porque tiene una casa que mantener y una hija que aun depende económicamente de ella… ¿y sobre su esposo que en realidad no es su esposo? Pues ella asegura que no tiene nada que ver en ese tema.