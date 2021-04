El vínculo entre Nike y Kobe Bryant llegó a su final tras 18 años de éxito

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La empresa deportiva Nike manejó, por casi dos décadas, la imagen de la estrella de baloncesto mundial, Kobe Bryant. No obstante, Vanessa Bryant, viuda del ex basquetbolista, decidió finalizar el vínculo con la marca que dejó la masiva reproducción de una de las zapatillas deportivas más famosas de la NBA.

Aquel increíble y emotivo comercial de Nike por el retiro de Kobe ahora tiene un peso mucho mayor. 😭✊🏽🐍pic.twitter.com/OYE9EzGzA3 — NLB 🏆🐍 (@NBALAKERSBLOG) January 27, 2020

Fuentes estadounidenses afirman que la marca Nike le habría presentado una oferta a Vanessa, pero esta no termino de convencer a la ex esposa de Kobe, puesto que no llegaron a un acuerdo en el aspecto económico y en la duración del contrato.

FIN de la relación Kobe Bryant y Nike. ¿Cuáles fueron tus Kobe favoritas? 👟 pic.twitter.com/e1jm3q7net — Buzzer Beater (@buzzerbeaterpr) April 20, 2021

Por otro lado, Vanessa no estaba de acuerdo con el número de fabricación de zapatillas y la edición de las mismas. Las que salen en venta son lucidas por jugadores de la NBA y generalmente son parte de una producción limitada que el consumidor promedio no puede adquirir. Según The New York Times, Vanessa Bryant no estaba de acuerdo con esta estrategia.

El contrato entre Nike y Kobe Bryant no fue renovado, terminando la asociación entre ambas partes. pic.twitter.com/e99sIzSFeY — Mofongo Kicks (@MofongoKicks) April 20, 2021

Bajo estas circunstancias se espera que se detenga la producción de toda la mercancía relacionada con Kobe Bryant de parte de Nike.

En el año 2003, una famosa marca apostó por una joya en desarrollo

Kobe y Nike comenzaron su vínculo hace 18 años, aproximadamente. El legado de esta unión dejó uno de los botines más populares del mercado, como lo fueron las Zoom Huarache 2K4, 2K5, Hyperdunk y los 11 modelos de la serie Nike Kobe. La última renovación de contrato fue dada en el año 2016, justo después del anuncio de la retirada de ‘Black Mamba’ del tabloncillo. En aquella ocasión firmaron por cinco años, contrato que acaba de expirar y de esta forma marca el final de una muy exitosa unión comercial.

“Kobe ha sido una parte importante de la conexión profunda de Nike con los consumidores. Nos ha impulsado y ha convertido a todo el mundo a su alrededor en mejores personas. Aunque nuestra relación contractual haya terminado, sigue siendo un miembro muy querido de la familia Nike”, así lo expresó la marca en un comunicado en el que confirmó la desvinculación.

El futuro de la ‘Mamba’ fuera de Nike

Sin duda alguna no faltarán postores que quieran adquirir el nombre que dejó la estrella de la NBA. Según reportes del portal CNBC, otras marcas ya habrían negociado para comenzar una nueva asociación. Quienes manejan la imagen del ex basquetbolista, son las personas que conforman el círculo cercano de la estrella del baloncesto norteamericano.

Kobe's Nike deal is over, sources tell Complex. The brand couldn't work out a contract with his estate after Bryant's latest Nike deal expired this month. STORY: https://t.co/2pNd3UsSKr pic.twitter.com/MOzBvdSIEt — brendandunne (@brendandunne) April 19, 2021

Josh Gerben, abogado de propiedad intelectual, asegura que hasta el momento se han formalizado más de 13 propuestas de marcas registradas en nombre de Kobe Bryant, desde mayo de 2020.

Las propuestas muestran el desarrollo, la fabricación y producción de una amplia gama de productos, como ropa deportiva, ropa de calle o calzados.