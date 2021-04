Jennifer López encuentra consuelo en los brazos de Marc Anthony, tras su ruptura con A-Rod

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jennifer López está soltera. Hace unos días terminó definitivamente su relación con Alex Rodríguez y un amigo cercano a ésta asegura que ha encontrado apoyo y consuelo en su ex, Marc Anthony. Ya que no sólo la está apoyando en este duro proceso de separación, sino que además está cuidando de los mellizos, Emme y Max. Porque JLo se encuentra en República Dominicana grabando una película.

Sobre este nuevo acercamiento entre los ex esposos la fuente dice: “Jennifer y Marc Anthony tienen una gran relación. El tener a Marc alrededor teniendo que trabajar fuera del país ha sido un gran consuelo para Jennifer“.

El amigo de JLo también reafirma que la relación entre ella y A-rod llegó a su final, porque la cantante simplemente ya no confiaba en él. Además agregó que “la Diva del Bronx” llevaba tiempo sintiéndose miserable, razón por la cual ya no se sentía bien al lado del ex pelotero, por esto le puso fin al compromiso y se acabó todo entre ellos. Ahora sólo siguen unidos desde el punto empresarial, ya que comparten negocios y propiedades en común.

Hay que recordar a Madison LeCroy. Y es que lo que pasó o no pasó entre ella y Alex Rodríguez afectó demasiado a la cantante. Ellos negaron todas las acusaciones. Pero la duda ya estaban germinando en JLo. Dijeron que entre ellos todo había sido platónico, que al parecer sólo habían sido mensajes. Como sea, Jennifer López no tenía certeza de nada. Además las malas lenguas aseguraron que Madison sí había vivido un encuentro con Rodríguez, que ella había viajado a Miami para encontrarse con él en plena cuarentena. Así que el distanciamiento o posible traición de Alex no se dio porque la diva estuviera fuera del país trabajando y él estuviese solo. Para ese entonces, para el momento del cierre por coronavirus, los dos estaban viviendo bajo el mismo techo en Miami. Al menos eso es lo que recuerda el público, porque así lo se veía en sus redes sociales.

