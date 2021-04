Ralph Lauren desvela el uniforme olímpico de EEUU para la clausura de Tokio

La casa de moda Ralph Lauren presentó este miércoles el uniforme que vestirán los atletas del equipo estadounidense en la ceremonia de clausura de los esperados Juegos Olímpicos de Tokio, en los que destaca un blanco puro decorado con detalles azul marino y rojo, y que están fabricados con “materiales más sostenibles”.

“Ahora que nos juntamos a celebrar y competir, también debemos abrazar nuestra responsabilidad de proteger el planeta que llamamos nuestro hogar“, explica en un comunicado de prensa el jefe de Innovaciones y vicepresidente del Consejo de Dirección de Ralph Lauren, David Lauren, que señala que estos Juegos Olímpicos, que tuvieron que retrasarse un año por la pandemia, son muestra de la “resiliencia del espíritu humano”.

