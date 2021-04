Hallan cadáver masculino descompuesto en una bolsa en edificio del Alto Manhattan

Inquilinos de un edificio de apartamentos en Harlem (NYC) se habían estado quejando de un olor “raro” durante una semana, pero nunca imaginaron la razón detrás de tal molestia: resultó ser un cadáver masculino en “un avanzado estado de descomposición”, dijo una fuente policial.

Los oficiales encontraron al hombre muerto dentro de una bolsa grande en un apartamento de Sugar Hill en 770 St. Nicholas Avenue, cerca de West 149th Street, ayer poco después de las 4 p.m.

La víctima no fue identificada de inmediato y tampoco se informó si residía en el edificio. No estaba claro cómo falleció ni el tiempo que llevaba muerto, a la espera del reporte del médico forense de la ciudad, reportó New York Post.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Tenants at a Harlem apartment building had been complaining about a "funky" smell for about a week.

The reason for the odor turned out to be a corpse found in "an advanced state of decay," a law enforcement source said.https://t.co/E03WrbCMZf

— New York Daily News (@NYDailyNews) April 24, 2021