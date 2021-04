Noche violenta: dos adolescentes baleados en Nueva York; uno de ellos murió

Jaden Brown, un joven de 17 años, murió baleado en el pecho en Brooklyn (NYC) la madrugada de ayer, poco después de que otro adolescente de 16 años recibiese un disparo en la cabeza en el mismo condado.

La primera balacera ocurrió alrededor de las 10:45 p.m. del jueves, cerca de un edificio de apartamentos en North Portland Avenue, fuera del complejo Whitman Houses NYCHA, en Fort Greene. Los oficiales hallaron a la víctima de 16 años no identificada con una herida de bala en la cabeza y fue hospitalizado en condición grave. Se cree que los disparos posiblemente fueron hechos desde un vehículo gris, pero no se dieron más detalles.

Poco más de una hora después, NYPD respondió alrededor de las 12:07 a.m. del viernes a una llamada al 911 por otra víctima masculina baleada detrás de 1540 East 102nd Street, en Bay View Houses NYCHA en Canarsie. Las autoridades dijeron que los disparos estallaron después de una disputa con un grupo de adolescentes.

Los oficiales que respondieron encontraron al adolescente de 17 años con una herida de bala en el pecho y los servicios de emergencias médicas lo llevaron a un hospital del área, donde Brown fue declarado muerto. Los funcionarios indicaron que vivía a sólo una cuadra de distancia, reportó Pix11.

No se habían realizado arrestos hasta ayer y ambas investigaciones estaban en curso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

