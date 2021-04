Ryan Giggs es acusado de agredir físicamente a dos mujeres

El panorama de la selección de Gales y Ryan Giggs no son para nada alentadoras. El mítico futbolista del Manchester United está inmerso dentro de una polémica que está relacionado con el maltrato físico hacia mujeres. Según reportes del medio BBC, el exfutbolista fue acusado de agredir a dos mujeres en el mes de noviembre. Una de las victimas fue su expareja Kate Greville.

El ex mediocampista también había sido acusado de mantener un comportamiento controlador y ha sido puesto en libertar bajo fianza. No obstante, Giggs deberá declarar ante el Tribunal de Magistrados de Manchester, el próximo 28 de abril.

Giggs is due to appear at Manchester and Salford Magistrates' Court on 28 April 👇

— Goal News (@GoalNews) April 23, 2021