La respuesta magistral de Yuh-Jung Youn a la pregunta ridícula que le hicieron sobre Brad Pitt

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yuh-Jung Youn no se conformó con hacer historia en la gala de los Oscar al convertirse en la primera mujer coreana en llevarse una estatuilla dorada como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en ‘Minari’, sino que también ha dado toda una lección acerca de cómo lidiar con cuestiones ridículas en una entrevista.

Para su sorpresa, alguien le preguntó cómo olía Brad Pitt, productor ejecutivo de la película y responsable de entregarle su flamante galardón, en el encuentro de rigor con la prensa después de bajarse del escenario y su respuesta fue magistral: “No le he olido, no soy un perro“, aseguró.

En lo que sí se fijó fue en lo bien que el atractivo intérprete había pronunciado su nombre cuando lo leyó en voz alta para anunciar a la ganadora de su categoría.

“Se nota que había practicado mucho”, reconoció Yuh-Jung Youn, que también confesó que se había “desmayado” durante un par de segundos. “Todavía no soy yo misma, así que no me hagáis demasiadas preguntas, por favor”, bromeó.