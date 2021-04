Locura gamer: ¡Neymar estará disponible en el videojuego Fortnite!

Neymar ha llegado a los videojuegos. El astro brasileño estará disponible desde este martes 27 de abril en Fortnite. ‘Ney’ compartió la noticia con alegría en su Instagram: publicó un video en el que nos muestra cómo lucirá su propio personaje en el conocido juego. En un día ha alcanzado más de 4.8 millones de reproducciones.

“Muy pronto llegaré a Fortnite y tú tendrás la posibilidad de perder el control conmigo“, dice la descripción del video publicado por Neymar.

Durante la tarde, el astro de la selección de Brasil y cara del París Saint-Germain tuvo el privilegio de ‘jugar con él mismo’, horas antes de que la posibilidad de adquirirlo en el juego esté disponible a nivel mundial. Por medio de stories nos dio un adelantó más de su presencia en Fortnite.

Así lo presentó la cuenta oficial de Fortnite: “Él ya no puede ser contenido. Desde el 27 de abril, los poseedores del pase de batalla pueden obtener el outfit de Neymar Jr., así como otros objetos de su set“. Además, los creadores añadieron que los jugadores podrán participar en una copa especial llamada ‘Neymar Jr Cup’, en la que pueden ganar unos zapatos personalizados de fútbol.

He can be contained no more!

Starting April 27, Battle Pass owners can earn the @neymarjr Outfit and other items from his Set.

Read about what's happening in @FNCreate and compete in the Neymar Jr Cup where you can win a custom-designed soccer boot ⚽https://t.co/pnDCYwkgpk pic.twitter.com/FkiH0Emfdo

