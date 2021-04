Marcas memorables: Shohei Ohtani se pone a la par de Babe Ruth

El fenomenal Shohei Ohtani conseguirá un nuevo hito esta noche. El versátil jugador japonés está pautado para abrir el partido entre Anaheim Angels y Texas Rangers. ¿Cuál es la particularidad? Que será el primer lanzador en 100 años en subirse al montículo a la vez que es el líder de la MLB en jonrones.

When Shohei Ohtani takes the mound tonight, he'll be the first pitcher to start a game while also leading the league in HR since … Babe Ruth, 100 𝔂𝓮𝓪𝓻𝓼 𝓪𝓰𝓸. 😱 pic.twitter.com/FsG650VD9p

La última vez que ocurrió fue el 06 de junio de 1921. Y quién más pudo haberlo conseguido que el ‘Bambino’ Babe Ruth. Ohtani dio su séptimo jonrón este fin de semana y se coló entre los líderes jonroneros de la novel temporada, sitúandose junto a peloteros como Fernando Tatis Jr., Ronald Acuña Jr., Nicholas Castellanos, J.D. Martínez, Ryan McMahon, Eduardo Escobar y Nelson Cruz.

Shohei Ohtani ha realizado dos aperturas este año, totalizando 8.2 innings, 14 ponches y una efectividad de 1.04. Al bate promedia .286 de average, con 22 hits, 7 jonrones y 16 impulsadas. Es un fenómeno único. Sigamos disfrutando de él.

It's been almost 100 years since a player made a pitching start while also leading the Majors in home runs (Babe Ruth; June 13, 1921).

Shohei Ohtani is T1 with 7 HR. He's scheduled to start today. #WeBelieve | @BudSelect pic.twitter.com/3yvtJKuVV5

