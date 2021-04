¡Pura vida! ‘San’ Keylor Navas firmó con el PSG hasta 2024

Es oficial. El costarricense Keylor Navas extendió su contrato con el París Saint-Germain hasta 2024. La negociación fue sencilla y no tomó el curso que han tomado los acuerdos con otras figuras parisinas como Mbappé o Neymar. La confianza en Navas es máxima: ha respondido desde que llegó a Francia en 2019, manteniendo el nivel que exhibió en Levante y Real Madrid.

“SAN KEYLOR“, así fue como el PSG anunció el acuerdo con su héroe en el arco, recordando los mejores momentos que el tico ha vivido vistiendo los colores de París.

Nasser Al Khelaifi, presidente del París Saint-Germain, se deshizo en halagos para el guardameta de la selección de Costa Rica: “Estoy muy feliz de extender el contrato de Keylor Navas. Él es el mejor arquero del mundo. Inspira confianza en el equipo y nuestros fanáticos lo adoran. Será un jugador clave en el final de temporada y en los años venideros“, aseguró el jeque.

Nasser Al-Khelaïfi

"Very happy to prolong Keylor Navas contract. He is the greatest goalkeeper in the world. He inspires great confidence in the team and our fans love him. He will be a decisive player in the major end-of-season deadlines, and in the years to come."

🔴🔵 pic.twitter.com/sIEOrmdjSN

— PSG WORLD NATION (@PSG_WorldNation) April 26, 2021