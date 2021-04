Cadena perpetua para un hombre que mató a dos niños, incluido uno hispano

Un delincuente sexual fue condenado este martes en una corte de Los Ángeles a pasar el resto de sus días tras las rejas por secuestrar y asesinar en California a dos niños, entre los que se encuentra una víctima hispana de seis años.

Kenneth Kasten Rasmuson, de 59 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el secuestro y asesinato de Miguel Antero y Jeffrey Vargo, ambos de seis años, informó hoy el medio digital MyNewsLA.

Rasmuson se había declarado culpable de los cargos en febrero pasado para evitar una condena a muerte.

Los crímenes ocurrieron entre 1981 y 1986. Rasmuson fue arrestado en marzo de 2015 en Sandpoint, Idaho, luego de que pruebas de ADN lo vincularan con el asesinato de Vargo, ocurrido el 2 de julio de 1981, y fue extraditado a California para responder por el crimen.

CA: Sex Offender, Kenneth Kasten Rasmuson, 59, Charged in LA With Abduction and Murder of Boy Charged Again in OC.

Allegations of multiple murders and that the killings were done during the commission of a lewd or lascivious act on a child.https://t.co/j9yE6XPjiy

— Dalton (@DaltonReport) February 18, 2021