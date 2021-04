Matan a policía de Nueva York al arrollarlo en autopista de Queens: conductora ebria y sin licencia

Anastasio Tsakos, oficial de carreteras de la policía de Nueva York, murió esta madrugada después de ser atropellado por una presunta conductora ebria mientras investigaba la escena de un accidente previo en Queens, dijeron las autoridades.

El oficial de la Unidad de Carreteras estaba en la escena por un incidente fatal ocurrido en la autopista Long Island Expressway (LIE) en Clearview alrededor de las 2 a.m., cuando un sedán lo golpeó, según un portavoz de NYPD. Fue llevado a hospital New York-Presbyterian Queens en estado crítico y luego sucumbió a sus heridas.

El comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, identificó a Tsakos como un oficial de 43 años de edad, con 14 de servicio en NYPD y calificó su muerte como una “cadena de eventos sin sentido y completamente evitable”. El oficial estaba en la escena asignado a redirigir el tráfico cuando Jessica Beauvais (32) lo golpeó conduciendo Volkswagen 2013.

En el incidente anterior que llevó a Tsakos y sus colegas a estar en la carretera en primer lugar, Shea dijo que uno de los tres ocupantes de un vehículo que chocó contra un poste de electricidad había muerto.

“Antes hubo un accidente en el que la gente había conducido imprudentemente también con una licencia suspendida”, dijo el alcalde Bill de Blasio. El oficial “Está muerto por negligencia de otras personas”. A Tsakos le sobreviven su esposa Irene y dos hijos de 6 y 3 años.

Shea dijo que la conductora Beauvais, residente de Hempstead, supuestamente conducía bajo la influencia del alcohol y tenía su licencia suspendida. Fue detenida después de que supuestamente se alejó de la escena. Ahora enfrenta cargos por homicidio vehicular y por conducir en estado de ebriedad y sin permiso de manejo vigente, enumeró NBC News.

Cuando se le preguntó a Shea si era posible que la mujer no supiera que había golpeado a Tsakos, el Comisionado respondió que el daño a su vehículo era tan extenso que “no hay forma de no saber que golpeó a un individuo”.

Todos los carriles del LIE (I-495) en dirección este fueron cerrados mientras los oficiales continúan investigando la escena de la doble muerte. No hubo información de inmediato sobre los otros ocupantes del primer auto accidentado.

Earlier, we updated NYers on last night’s tragic events. pic.twitter.com/IFsPguIs1c

A husband, a father, a son, and a protector but, most off all, @NYPDHighway Police Officer Anastasios Tsakos will forever be remembered as a NYC #Hero. pic.twitter.com/mIimcjWkc2

— Commissioner Shea (@NYPDShea) April 27, 2021