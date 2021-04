Cuidadito Luis Miguel, parece que Patricia Manterola está molesta

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La segunda temporada de la serie Luis Miguel ha introducido nuevos personajes que representan a personas reales que tuvieron más o menos importancia en la vida del cantante mexicano, aunque usando en muchas ocasiones ‘nombres falsos’ más o menos obvios.

Cristian Castro, por ejemplo, se convierte en la ficción en Cris Valdés -el padre en la vida real del artista era el actor Manuel ‘El Loco’ Valdés- para interpretar a uno de los rivales musicales del protagonista y una tal Paola Montero aparece en escena como su último interés amoroso, pero a nadie le ha quedado ninguna duda de que representa a Patricia Manterola.

Las pistas acerca de su verdadera identidad han sido el vestuario que luce ‘Paola’ en una de las escenas, casi idéntico al que la artista utilizó en uno de sus conciertos con el grupo Garibaldi, y el sencillo ‘Everybody loves banana’ que canta en la ficción, cuyo título está sacado directamente de uno de los versos de la canción ‘Banana’ de la mencionada banda.

Ahora Patricia Manterola ha reaccionado a la imagen que ofrece de ella la serie para insistir en que siempre ha sido una mujer “alejada de los escándalos, respetuosa y transparente” cuya personalidad no encaja con la “calidad” que se le atribuye en la serie -manteniendo relaciones sexuales con Luis Miguel en un lugar público o instándole a que se perdiera la fiesta de cumpleaños de su hija- ni con la “historia privada” que ella vivió en aquellos años.

“Por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él en un estudio de grabación ni me vi con él en Viña Del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar. No fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él (Luis Miguel) de no asistir al cumpleaños de su hija (Michelle Salas), lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado“, ha afirmado Patricia en un comunicado publicado en Instagram, refiriéndose a algunas de las escenas que más le han molestado.

Patricia ha aclarado que su equipo trató de ponerse en contacto con la productora antes del estreno de los nuevos episodios y no obtuvieron supuestamente ninguna respuesta. Esa es la principal razón por la que ha querido romper su silencio para criticar que la serie haya usado el escudo de la ficción para “inventar situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia”.

“En fin, por la mujer íntegra que soy, no sé si algún día compartiré mi versión de todo lo relacionado con este tema y si valga la pena, ya que los que me conocen saben perfectamente quien soy en realidad”, ha añadido ella para pasar a dejar claro a continuación que lo que sí piensa hacer es defender siempre el derecho de las mujeres a recibir un trato respetuoso.

Giselle Blondet aún no puede hablar, pero así conoció a su nieto y rompió en llanto