“Fui el amor de su vida”, Lucía Méndez asegura que ella fue el gran amor de Luis Miguel

Lucía Méndez aseguró que tras vivir un ardiente romance con Luis Miguel, éste le confesó años más tarde que ella era el amor de su vida.

La actriz y cantante fue abordada por los medios, quienes le preguntaron por esta relación que aparece en el libro “Oro de Rey” que se estrenó al mismo tiempo que la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” y esto fue lo que reveló.

“Yo nunca lo había dicho, jamás en mi vida me atreví a hablarlo, pero sí fui el amor de su vida”, contó a la prensa que la entrevistó.

Sin embargo, el noviazgo no pudo seguir, pues la diferencia de edad entre los artistas se volvió un impedimento y terminó por rechazarlo, algo que Luis Miguel le reclamaría tiempo después por haberlo dejado.

“Fue padrísimo, pero como 10 años después o más fue cuando me citó y me dijo de lo que hasta me iba a morir, estaba enojado conmigo. De pronto me dijo: ‘Para tu ego, eres el amor de mi vida’ y me quedé helada”, recordó.

De acuerdo a las declaraciones de Méndez, aunque su amorío con Luis Mi fue breve, este estuvo lleno de erotismo y reconoció que fue muy bueno con ella.

“Creo que él también se divirtió. Hubo mucha pasión también. Es muy buen amante. Me tocó en sus mejores años”, expresó.

Por otra parte, también fue cuestionada si durante su relación “Micky” le habló sobre su padre, sus hermanos o su madre, Marcela Basteri, de quien no se sabía nada de su paradero hasta que en la bioserie se reveló que fue asesinada a manos de Luis Rey.

“Era muy reservado en sus cosas, es muy especial, me sorprendió mucho lo callado que era sobre sus asuntos personales. Ahora estoy viendo su serie, entonces creo que mi manera de ser loca y de hacerlo reír le ayudó”, finalizó.

Así es como, poco a poco, comienzan a surgir y a confirmarse nuevos detalles en torno a la vida del intérprete de ‘Hasta que me olvides’, la cual se ha caracterizado por estar llena de misterios y sobre todo rumores debido a la gran privacidad que el cantante guarda.