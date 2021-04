José Canseco explicó el motivo de la separación entre A-Rod y Jennifer López

El odio que le tiene José Canseco a Alex Rodríguez es público y notorio. El otrora beisbolista lo reafirma cada vez que puede y esta vez se atrevió incluso a intuir el principal motivo de la ruptura de la relación entre A-Rod y Jennifer López.

Su enemistad empezó cuando Rodríguez tuvo una aventura con su esposa, desde ahí Canseco se dedicó a desatar su repudio con el que fue jugador del New York Yankees hace varios años.

“Yo y Alex éramos amigos hace mucho tiempo, fue uno de mis protegidos. Pero todo cambió cuando me enteré que A-Rod estaba teniendo una aventura con mi esposa Jessica, y eso instigó mi desdén hacia él y decirle a todo el mundo quién es en realidad A-Rod”, dijo Canseco a Vlad TV.

Alex Rodriguez is the most predictable person on this planet https://t.co/BLeGqXVGTg

— Jose Canseco (@JoseCanseco) March 12, 2021