Reese Witherspoon rompió a llorar cuando vio su portada de la revista Time

Reese Witherspoon ha sido incluida en la lista que ha elaborado la revista Time para presentar a las 100 empresarias más innovadoras, influyentes y exitosas del momento: todo ello gracias a su productora ‘Hello Sunshine’, que empezó como una especie de club de lectura hace ya muchos años para acabar convirtiéndose en una de las maquinarias de creación de contenidos más efectivas de la industria del entretenimiento.

Por si eso no fuera suficiente, la publicación ha optado por sacarla a ella en portada y destacar así su buen hacer en el sector de la producción cinematográfica y televisiva, una circunstancia que la tiene muy emocionada y que, en sus propias palabras, le hizo llorar de alegría en cuanto vio su rostro estampado en una de las cabeceras más renombradas y prestigiosas de Estados Unidos.

“Rompí a llorar en cuanto lo vi. Si alguien me hubiera dicho, cuando estaba en tercer grado y comencé mi primer negocio de pinzas para el pelo, que iba a acabar en la portada de la revista Time, no me lo habría creído. Estoy muy orgullosa de ‘Hello Sunshine’. Cuando mi carrera me dio la oportunidad de ampliar las voces de las mujeres y de hacer que otras personas se sintieran realizadas, el mundo se me abrió de una forma increíble”, ha declarado la celebridad, cuya empresa es responsable, entre otras producciones, de la aclamada serie de HBO ‘Big Little Lies’.