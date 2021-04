Un muerto y dos heridos: dramático choque contra restaurante latino en Queens, Nueva York

— The New York Times (@nytimes) April 30, 2021

The 29-year-old man on the scooter was taken to Mount Sinai Queens hospital in New York City and pronounced dead, the police said. Investigators were trying to determine what led to the crash. https://t.co/nPG5i2R4MR

Una persona murió y al menos dos más resultaron heridas anoche en Queens (NYC), cuando un automóvil chocó contra un restaurante latino extendido al aire libre por las restricciones del coronavirus.

El hecho sucedió en el restaurante de comida peruana “Rosatoro”, cerca de la calle 35 y el bulevar Ditmars alrededor de las 7:45 p.m., detalló Pix11.

La cadena trágica comenzó cuando una conductora no identificada de 61 años golpeó dos autos estacionados y luego chocó contra un hombre que iba en una scooter; continuó manejando, arrastrando fatalmente a la víctima debajo de su automóvil. Luego saltó una acera e impactó la estructura del comedor al aire libre, hiriendo a dos personas allí presentes, dijo la policía.

El hombre de la scooter de 29 años de edad fue declarado muerto en el Mount Sinai Queens Hospital. La conductor resultó ilesa y permaneció en la escena. Aparentemente sufrió una emergencia médica y por eso perdió el control del vehículo, según Daily News. No se anunciaron arrestos de inmediato. Las otras dos personas que resultaron heridas fueron llevadas a hospitales locales.

A delivery worker was killed when an out-of-control SUV crashed through the outdoor dining area of a Queens restaurant.

The driver may have suffered a medical emergency. https://t.co/faWUfJvfn5

— New York Daily News (@NYDailyNews) April 30, 2021