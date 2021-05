Adolescente murió baleado frente a su escuela a plena luz en Nueva York

Devonte Lewis, estudiante de 17 años, murió después de recibir un disparo afuera de una escuela chárter en Brooklyn (NYC) para adolescentes que tienen dificultades académicas, dijo la policía.

Lewis fue herido en el estómago y la mano el jueves alrededor de las 2:45 p.m. frente a la escuela autónoma Urban Dove en 1256 East 21st Street, Midwood, donde era alumno.

Servicios de emergencias médicas llevaron a Lewis al Kings County Hospital, pero no pudieron salvarlo. Se vio a dos hombres armados huyendo del lugar, pero no se han anunciado arrestos ni posibles motivos del crimen.

Jai Nanda, director ejecutivo de la escuela autónoma Urban Dove, dijo en un comunicado que la institución “nunca había experimentado un evento como éste”.

“La comunidad de Urban Dove está devastada y desconsolada por la pérdida de uno de nuestros estudiantes”, precisó Nanda. “Este trágico acto de violencia, perpetrado por personas ajenas a nuestra comunidad escolar, tiene de luto a toda nuestra familia”, citó New York Post.

La concejal Farah Louis (D-Brooklyn), que preside el Caucus de negros, latinos y asiáticos, dijo en un comunicado “Estoy indignada de que Devonte Lewis, de 17 años, nunca reciba su diploma de escuela secundaria (…) porque fue asesinado a plena luz del día, a pocos pasos de su escuela” (…) Es primordial que nos mantengamos enfocados en abordar la violencia armada que continúa plagando a nuestra comunidad”.

Our children deserve to graduate, enter into adulthood, and lead meaningful lives. This shooting is devastating for all of us.

— Council Member Farah N. Louis (@CMFarahLouis) April 30, 2021