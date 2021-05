¡Imperdible! Las primeras zapatillas de Michel Jordan serán subastadas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sotheby’s es una casa de subasta que se encarga de la venta de obras de arte y objetos coleccionables de mucho valor. Si a arte nos referimos, posiblemente a la mente lleguen espléndidas jugadas de Michael Jordan dentro de los tabloncillos estadounidenses. A través de la sección “Players only” (solo jugadores) se podrá pujar por 13 zapatillas de jugadores históricos de la NBA, entre ellas, unas Air Jordan de 1984 que usó Michael en su año de debut. Su valor comenzaría con €138,000 ($166,000 dólares).

VIDEO: Sotheby's is holding its first ever sneakers auction, with lots including a pair of Nike Air Jordans worn by basketball legend Michael Jordan in his rookie season. They're estimated to sell for between 100,000 and 150,000 Swiss francs (109,500-164,000 US dollars) pic.twitter.com/KUoCFz7hEh — AFP News Agency (@AFP) April 30, 2021

El calzado de Jordan es el lote estelar entre 13 pares pertenecientes a grandes jugadores de baloncesto norteamericano como Kareem Abdul-Jabbar, Patrick Ewing, Stephen Curry y Scottie Pippen.

Este par de zapatillas fueron usadas por la leyenda de la NBA entre los años 1984-1985. Jordan lucia estos zapatos junto con el uniforme de Chicago Bulls. La casa de subastas considera que esta indumentaria especial, puede alcanzar una cifra de $164,000 dólares. No está de más mencionar que un par idéntico a este, pero autografiado por el mismísimo Michael, fue vendido por $560,000 dólares en una subasta del mes pasado.

RT BoF "A pair of red sneakers worn by NBA champion Michael Jordan in 1984-85, at the start of his Chicago Bulls career, is expected to fetch over $100,000 and possibly much higher at an online auction next month, Sotheby’s said on Wednesday. https://t.co/iqYesDIbJe" — Flawless Magazine (@flawlessmagazin) April 29, 2021

“Obviamente son un par de un diseño icónico y algo en lo que los coleccionistas se enfocan como uno de los Griales y una de las piezas que ‘hay que tener’. Esperamos verlas volar”, expresó Josh Pullan, director y gerente de Sotheby’s.

Josh describió a los animadores de estas subastas en el que explicó que ha venido cambiando las características de los compradores que han incursionado en la compra de este tipo de objetos. “Hay una nueva generación de coleccionistas, generalmente de 20 a 30 años, que están participando en el mercado de las zapatillas, pero también vemos que muchas veces son coleccionistas de arte contemporáneo o incluso de los grandes maestros”, explicó Pullan.

MJ DEBUT ‼️ Michael Jordan recorded 16 PTS, 6 REB and 7 AST in his NBA debut for the @chicagobulls on October 26, 1984! #TheLastDance pic.twitter.com/pEk6LgkCHu — NBA (@NBA) April 21, 2020

Jordan jugó 13 temporadas con los Bulls, ganó seis campeonatos y actualmente es propietario de los Charlotte Hornets.