La reina Isabel II premia a compañía de juguetes sexuales por su gran éxito en ventas

Una empresa de juguetes sexuales del Reino Unido ha sido honrada por la reina Isabel II con uno de los premios empresariales “más prestigiosos” del país.

El proveedor de ‘Lovehoney’ recibió el ‘Queen’s Award For Enterprise’ por su crecimiento sobresaliente después de que sus ventas en el extranjero se dispararan de más de $16,000,000 de dólares a casi $ 80,000,000 desde 2015.

“Estamos encantados de haber recibido el reconocimiento oficial de la Reina. Su Majestad ha sido un gran partidario de Lovehoney a medida que nos hemos convertido en la marca líder mundial en bienestar sexual”, mencionó a Page Six la directora ejecutiva de Lovehoney, Debbie Bond, sobre la noticia.

Y en redes sociales la compañía compartió el siguiente mensaje: “¡Estamos muy emocionados de anunciar que hemos sido galardonados con el Queen’s Award for Enterprise: International Trade 2021! Estamos inmensamente orgullosos de nuestros logros continuos y este premio es un reconocimiento asombroso a nuestros equipos apasionados y trabajadores en Lovehoney”.

We're so excited to announce that we've been awarded The Queen’s Award for Enterprise: International Trade 2021! We are immensely proud of our ongoing achievements and this award is amazing recognition of our passionate and hardworking teams at Lovehoney https://t.co/6AP4KajCsv

— Lovehoney (@Lovehoney) April 29, 2021