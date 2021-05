Se cumple un año más del fatal accidente que acabó con la vida de Ayrton Senna

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los accidentes siempre están propensos a ocurrir. El deporte a motor se ha caracterizado por dejar las peores postales de vehículos totalmente destrozados y pilotos que deben ser retirados urgentemente. Sin duda alguna, los accidentes en esta disciplina no son novedad. No obstante, hubo uno que quedó en la historia y marcó un punto de inflexión en el automovilismo. Hace 27 años, un piloto brasileño, sufrió un grave accidente en una pista de San Marino. Este choque acabaría trágicamente con la vida de Ayrton Senna, destacado piloto tres veces campeón del mundo.

A sporting icon and forever a legend of this team. Today, we pause to remember Ayrton Senna.#SennaSempre 🧡🇧🇷 pic.twitter.com/ULuu74dvs3 — McLaren (@McLarenF1) May 1, 2021

La leyenda del automovilismo tenía un desempeño excepcional sobre cada una de las pistas en las que competía. ‘Magic Senna’ sobresalía entre todos sus rivales. El brasileño llegó a obtener 161 títulos. Pero esa cifra, lamentablemente, no pudo ser aumentada.

En 1994 se iba a disputar el Gran Premio de Imola. Senna no había tenido el rendimiento esperado en el campeonato y buscaba reivindicarse. Para esa fecha, un joven piloto se robaba los flashes de las cámaras y llamaba la atención de los amantes del automovilismo: Michael Schumacher.

Rivals for too short a time Ayrton Senna

21 March 1960 – 1 May 1994#KeepFightingMichael#KeepFighting pic.twitter.com/P6lx99FDwr — Michael Schumacher (@_MSchumacher) May 1, 2021

El 1 de mayo de 1994 parecía un día de competencia normal. Pero en la séptima vuelta, el Williams FW16 no pudo ser controlado por Senna en la fatídica curva Tamburello. Un muro de contención fue el primer testigo del impacto que tuvo el vehículo a más de 200 kilómetros por hora. El piloto brasileño sufrió una fatal lesión en su cabeza luego de que una varilla de suspensión penetrase la visera de su casco.

Num dia como hoje mas em 1994, morre Ayrton Senna.

Após forte batida durante o GP de San Marino, Ayrton não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, deixando os fãs do automobilismo em choque. #24anosSemSenna #AyrtonSenna pic.twitter.com/DkEvbWAAyv — Fotos de Fatos (@FotosDeFatos) May 1, 2018

El terrible accidente dejó a el piloto completamente atrapado en su monoplaza. Las escenas de ese momento, estuvieron marcadas en tensión. Todo el mundo automovilístico rezaba para que esto no se convirtiese en una tragedia.

Sin embargo, horas después, la doctora María Teresa Fiandri, jefa del servicio de reanimación del Hospital Maggiore de Bolonia, confirmó la muerte de Ayrton Senna. Esta noticia conmocionó a todo el mundo y marcó una tragedia en la historia del deporte mundial. No obstante, sirvió para que se intensificaran las medidas de seguridad y los elementos de protección de los vehículos y los pilotos.

Because of Senna's poor neurological condition, Watkins performed an on-site tracheotomy and requested the immediate airlifting of Senna to Bologna's Maggiore Hospital under the supervision of Gordini. pic.twitter.com/4kRIsjtJfU — Marina Amaral (@marinamaral2) November 24, 2017

El piloto fue enterrado en el cementerio de Morumbí, en la tumba 0011. Cerca de este espacio está colocada una bandera de Brasil, para enmarcar que allí se encuentran los restos de un ícono brasileño. En el lugar está una placa que dice: “Ayrton Senna da Silva -21/03/60 y 01/05/94. Nada puede separarme del amor de Dios”.