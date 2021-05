Andy Ruiz reaperece con un triunfo por decisión sobre Chris Arreola, quien luego ofende a los jueces

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Andy Ruiz reapareció en el ring la noche del sábado con un triunfo por decisión unánime sobre el veterano Chris Arreola, quien lo derribó temprano en el entretenido combate efectuado en Carson, California.

El excampeón mundial de peso completo, presumiendo su nueva figura mucho más esbelta, dominó la segunda parte de la pelea y obtuvo boletas de 117-110, 118-109 y 118-109 de parte de los jueces, con lo cual se perfila para una megapelea posiblemente contra Deontay Wilder.

La función en el Dignity Health Sports Park, ante 3,940 espectadores, se vio empañada por algunas violentas peleas entre aficionados en los graderíos del estadio de tenis que se encuentra a unos metros del estadio del LA Galaxy.

Arreola, muy enojado con los jueces, los ofendió vulgarmente durante la transmisión de PPV al considerar que había ganado más de dos o tres asaltos. Su mejor momento fue en el segundo asalto cuando se anotó una caída de Ruiz al conectarlo con una derecha en la parte superior de la cabeza.

“Me agarró con una buena derecha limpia en el segundo round”, dijo Ruiz. “Estaba demasiado confiado y bajé un poco mi mano. Mis respetos. Seguimos empujando y empujando… empecé a enfocarme en el contragolpe y trabajar con golpes al cuerpo”.

Según las estadísticas de FOX Sports-PBC, Ruiz conectó 161 de sus 626 golpes intentados por 109 de 521 de Arreola, un angelino de 40 años que hace una década fue retador al campeonato mundial de los pesados, algo entonces inédito para un peleador de sangre mexicana hasta que Ruiz logró su increíble nocaut sobre Anthony Joshua en 2019.

Ruiz, de 31 años y originario del Valle Imperial, en la frontera californiana con México, no peleaba desde diciembre de 2019 cuando Joshua le ganó en pelea de revancha para recuperar sus títulos.

Ahora el “Destroyer” Ruiz tiene récord de 34-2 (22 KOs), mientras que Arreola cayó a 38-7-1.