Andrew Yang: “Quiero hacer más por la comunidad latina”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Andrew Yang, el político no político, a quienes muchos critican por su falta de experiencia en Gobierno y con el que, al mismo tiempo, muchos están encantados, por ser una imagen fresca, alejada de la politiquería, parece ser el candidato a vencer en las elecciones de la Alcaldía de Nueva York. Eso, a juzgar por lo que muestran las encuestas, de cara a las elecciones primarias del próximo 22 de junio, que lo ponen a la delantera.

Pero a pesar de estar arriba de contendores fuertes como Eric Adams, Scott Stringer, Shaun Donovan, Maya Wiley, Kathryn García y Dianne Morales, entre otros, Andrew Yang, el empresario de 46 años, hijo de inmigrantes de Taiwán, quien saltó al ruedo político en los comicios presidenciales por el partido demócrata, en 2018, y quien admite que nunca ha votado por un alcalde en las elecciones, sabe que no la tiene fácil.

Aunque se vende como la mejor opción para sacar a Nueva York de la crisis en la que se encuentra la ciudad tras la pandemia del COVID-19, salidas en falso han hecho fácil que sus detractores le lancen dardos. Comentarios en Twitter sobre la necesidad de hacer “cumplir las reglas contra los vendedores ambulantes sin licencia”, sus risas por chistes vulgares de un comediante sobre las mujeres, sin haberlo repudiado; aparecerse en una marcha de Black Lives Matter sin siquiera anunciarse; y comentarios sobre las personas gay lo tienen en la mirilla.

Pero él se defiende, afirmando ser amigo y respetuoso de la comunidad LGBTQ, de las mujeres, de movimientos sociales y de los vendedores.

Y en medio de su campaña, que lo ha llevado a recorrer todos los condados de la Gran Manzana y a que lo reconozcan en las calles, Andrew Yang se sentó en un café de Hells’ Kitchen, en Manhattan, a hablar con El Diario. Prometió que si llega a la Alcaldía, gobernará para todos y tendrá en las agencias de la Ciudad gente de todos los background y hasta opositores políticos que puedan ser útiles para sacar a Nueva York adelante.

Yang afirmó que una eventual administración suya defenderá y apoyará a la comunidad latina, protegerá a los indocumentados, y dio su palabra de que vendedores ambulantes sin licencia, como las mujeres que venden churros en las estaciones, no serán perseguidos, mientras no perturben el orden.

¿Cómo sería Nueva York bajo un mandato suyo y qué empezaría por hacer?

“Nuestra ciudad está herida actualmente, no solo porque perdimos más de 30,000 amigos y miembros de familias y vecinos, 600,000 empleos, y miles de pequeños negocios están, o cerrando o colgados. Por eso, lo primero que quiero hacer como Alcalde, es asegurarme de que los pequeños negocios sobrevivan y permanezcan abiertos.

¿Cómo puede alguien sin experiencia en manejo de gobierno manejar bien una ciudad?

“Yo diría que tengo experiencia. He tenido y operado pequeños negocios en la ciudad de Nueva York, y creo que alguien que maneje un negocio, sabe que tiene que proveer día a día, que tiene que manejar un equipo, y construir una cultura donde la gente pueda hacer mejor su trabajo. A nadie le importan las excusas, las políticas, y creo que eso es lo que muchos neoyorquinos quieren ver en el Gobierno de nuestra ciudad”.

¿Y cuál ha sido su experiencia?

“Para la gente que está interesada en mi experiencia, yo tengo una compañía privada, trabajé con una organización sin fines de lucro en la Administración Obama, y obviamente competí para ser presidente, creando una campaña y un movimiento significativo. Y participé con más de media docena de competidores, con nombres reconocidos, incluyendo a nuestro actual alcalde. Entonces, creo que tengo ese tipo de experiencia que muchos neoyorquinos están buscando. Y además quiero reconocer que voy a necesitar muy profundamente diversa gente a mi alrededor en las agencias de Gobierno (…) Quiero poner personas con diferentes backgrounds y ciertamente gente con diferentes posturas políticas”.

¿Cómo piensa luchar contra la criminalidad?

“Una cosa que he defendido, es que los policías nuevos que tengamos, tengan que vivir en la ciudad de Nueva York, porque así pueden tener un mejor sentido de las comunidades en las que viven y entenderlas mejor para protegerlas. Creo que si viven aquí, va a ser mejor para Nueva York en términos de seguridad. Estoy comprometido en reducir en más del 50% el desamparo en mi primer término. El desamparo en las calles es un problema humano y un problema económico, pero también, en ciertos márgenes, puede ser un problema de seguridad pública”.

¿Qué pueden esperar los latinos de usted y qué tanto conoce a nuestra comunidad?

“Yo amo a la comunidad latina de Nueva York. Me identifico en parte, porque soy hijo de inmigrantes y muchos de nosotros tenemos padres que vinieron aquí para darle una mejor vida a sus hijos. Los latinos son una comunidad vibrante, empresaria y que cuida a los otros, y quiero hacer más por la comunidad latina. Por ejemplo, cuando hablé con la comunidad de Washington Heights, allá muchos me dijeron que se sienten como si fueran el condado seis de la ciudad, porque no se sienten incluidos. Deben ser más incluidos en todo y en acceso a servicios y a lo que esté pasando en otras partes de Nueva York”.

¿Qué importancia van a tener las personas indocumentadas? ¿Colaborará con la Migra?

“Dios mío, no. Yo mismo soy hijo de inmigrantes y una de las cosas grandiosas de Nueva York es que es un faro para muchos que quieren tener una vida mejor para ellos y sus familias. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para apoyar a los indocumentados, bien sea invirtiendo más en servicios legales y tratar de llevar a más gente a servicios financieros. Entrenarlos… esta debe ser una ciudad santuario. Muchos miles vienen a hacer una vida mejor, y los vamos a ayudar, tanto a los indocumentados como a los inmigrantes”.

Usted generó temor y rechazo entre vendedores ambulantes… ¿Qué les dice ahora?

“Primero que todo quiero decir muy claro que yo apoyo expandir las licencias para vendedores ambulantes, y tenemos que hacer más facil poder apoyar a esas familias y que no vivan con miedo de las autoridades. Pero valoro lo duro que ellas trabajan para mantener a sus familias, y mi meta es simplemente incluirlos en la economía de la ciudad de manera más facil. Entiendo, y estoy de acuerdo que incluso si aumentamos el número de permisos, la demanda va a ser significativamente más grande, pero digo que estas mujeres tienen las mismas intenciones que todos tenemos, que es salir y mantener a sus familias, y no tienen nada de que preocuparse en mi administracion. La única restricción siendo franco, sería si están haciendo algo que perturbe el orden, pero estoy seguro que ese no es el caso de ellos”.