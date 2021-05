Boxeador puertorriqueño Félix Verdejo fue arrestado por el FBI por secuestro, robo y asesinato

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El boxeador puertorriqueño de peso ligero Félix Verdejo enfrentará cargos federales por la muerte de Keishla Rodríguez, mujer de 27 años de edad que fue encontrada en una laguna en Puerto Rico. El cuerpo de la fallecida fue encontrado dos días después de su ser reportada su desaparición. Rodríguez estaba embarazada y fue identificada por sus registros dentales, informó el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.

Verdejo mantenía una relación amorosa con Keishla, y por ello fue citado por las autoridades de San Juan para que diese sus declaraciones. No obstante, el púgil que representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Londrees 2012 se negó.

Finalmente, Félix Verdejo decidió rendir cuenta ante el FBI, que lo arrestó en la noche del sábado en Puerto Rico. El FBI lo acusó de secuestro que resultó en muerte, robo de auto que terminó en muerte y asesinato intencional de un niño nonato. En el video que mostramos a continuación podemos ver en el momento en el cual el boxeador es arrestado.

VIDEO of Boxer Felix Verdejo right after he surrendered to the FBI in Puerto Rico pic.twitter.com/FNni5jFGFv — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 3, 2021

¿Cómo fue el crimen de Félix Verdejo?

La denuncia llenada por el FBI acusa a Félix Verdejo de pegarle en la cara a su víctima, Keishla Rodríguez y de inyectarle una sustancia que no ha sido identificada con una jeringuilla que fue comprada en un alojamiento público.

Luego ató sus manos y pies, también ató una piedra pesada a su cuerpo y la lanzó de un puente el pasado jueves 29 de abril a las 8:30 a. m. Verdejo permaneció en el puente y le disparó. No lo hizo solo, tuvo la ayuda de un testigo que no ha sido identificado.

Fiscales añaden que dos días antes, el 27 de abril, Verdejo habría llamado a alguien para pedirle ayuda y así terminar con el embarazo de su novia, con quien compartió desde secundaria. El púgil la citó para verse aquella mañana del 29 de abril. Rodríguez se bajó de su auto -el cual fue abandonado- y entró en el Dodge Durango en el que Verdejo se encontraba, y allí fue emboscada.

BREAKING: Prosecutors in Puerto Rico alleged that boxer Felix Verdejo called someone on April 27th to ask them to help him terminate the pregnancy of his girlfriend. On April 29th, Verdejo allegedly contacted the victim Keishla Rodriguez Ortiz asked asked to meet near her home. — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 3, 2021

La investigación está a cargo del FBI, que trabaja conjuntamente con la Polícia de Puerto Rico y con el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Por los cargos de secuestro y robo de auto, el peleador boricua podría enfrentar cadena perpetua e incluo pena de muerte, que aunque no existe en Puerto Rico, sí puede aplicarse en casos que presentan cargos federales, como el suyo. Y por el asesinato del niño nonato, quien habría sido su hijo, también sería sentenciado a cadena perpetua.

Felix Verdejo is officially being charged with:

– Kidnapping resulting in death

– Carjacking resulting in death

– Killing of unborn child

Feds claim to have a witness with first-hand knowledge implicating Verdejo's involvement in each of the aforementioned charges. https://t.co/Q9Pt3SRmup — Jake Donovan (@JakeNDaBox) May 3, 2021

Top Rank, quien ha promocionado a Félix Verdejo desde que debutó como profesional en 2012, se pronunció al respecto mediante un comunicado.

“Nuestras oraciones están con Keishla Marlen Rodríguez Ortíz, familia, amigos y todos aquellos que están de luto. Estamos perturbados por las informaciones y nos mantendremos monitoreando el desarrollo del caso“, señala el texto.

Official statement from Top Rank ⬇️ pic.twitter.com/wgxpv7VoI5 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 2, 2021

Félix Verdejo está casado, y según comenta la madre de Keishla Rodríguez, la había amenazado con abortar a su hijo, mencionándole su carrera y su familia. Cientos de personas se reunieron en el puente que separa la laguna donde fue encontrado el cuerpo de Rodríguez para pedir justicia por ella y por más mujeres que han sido asesinadas en los últimos años.