Programa gratuito de fútbol de Fidelis Care

Con el fin de cumplir con su compromiso con la comunidad, el plan de salud Fidelis Care ­– que cuenta con más de 2.3 millones de miembros en todo el estado de Nueva York- está patrocinando “Free Football for All”, un programa gratuito de fútbol juvenil creado por el New York City Football Club (NYCFC) y la Eastern New York Youth Soccer Association que beneficiará a miles de niños neoyorquinos.

El programa, que se llevará a cabo desde abril hasta noviembre, llegará a 4,000 menores para fomentar una mayor actividad física entre ellos y promover el juego al aire libre en entornos seguros. “Free Football for All” está abierto a todos los jugadores de 7 a 14 años.

“Estamos entusiasmados de trabajar con el New York City Football Club en esta iniciativa única y creemos que Free Football for All es una excelente manera de conectarse con las familias locales y promover la importancia de la actividad física para los niños en un entorno seguro”, dijo Pam Hassen, directora de Participación de Miembros de Fidelis Care, subrayando que por su relación con las comunidades locales han visto cómo el COVID ha afectado la capacidad de los niños para jugar y socializar.

Además de las habilidades futbolísticas, el programa tendrá como objetivo fomentar el buen espíritu deportivo, el liderazgo, la creatividad y el amor por el juego. Inicialmente, se realizará en Westchester, Long Island y la ciudad de Nueva York. Los planes futuros incluyen sesiones en áreas como South Bronx y Brooklyn.

El formato será tipo fútbol callejero supervisado por entrenadores del Programa Juvenil de NYCFC. Los menores participarán en juegos de 3 contra 3, 4 contra 4 y 5 contra 5, orientados a potenciar su individualidad y al mismo tiempo fomentar la formación de equipos y la resolución de problemas.

“Estamos emocionados de ver cómo Free Football for All impactará a tantos jugadores jóvenes y les permitirá desarrollar su juego mientras toman decisiones de liderazgo”, dijo Brian Walsh, director de Programas Juveniles de NYCFC.

Los representantes de Fidelis Care estarán disponibles en juegos selectos para brindarles a los padres información sobre el seguro médico y responder cualquier inquietud que puedan tener.

Las familias interesadas en que su hijo participe en el programa deben registrarse en línea. La ubicación exacta, la fecha y la hora se revelarán semanalmente a través de las plataformas de redes sociales y el sitio web del New York City Football Club. Para obtener más información y registrarse, visite NYCFC.com/freefootball.