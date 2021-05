Video: codazo giratorio de película se postuló como candidato a KO del año en la UFC

Jiri Prochazka dejó en shock al mundo de las artes marciales mixtas este fin de semana. El peleador originario de República Checa se presentó en el evento estelar de UFC Vegas 25 y dio una demostración espectacular de poder y recursos en el octágono: noqueó a Dominick Reyes con un codazo giratorio que ‘salió de la nada’ y lo durmió de forma instantánea.

Absurd knockout from Jiri Prochazka to finish it in the 2nd round #UFCVegas25 pic.twitter.com/kQZI6eQKBw

Para Jiri fue apenas su segunda pelea en la empresa más grande de MMA en el mundo. No obstante, llegó al imperio de Dana White precisamente por lo que había realizado para otras promociones. En la UFC ha dejado claro que está listo para contender por un campeonato.

Su récord en la disciplina es de 28-3-1, ha ganado 25 peleas por nocaut y suma 12 victorias consecutivas. Tiene apenas 28 años de edad y la última vez que perdió un combate fue el 31 de diciembre de 2015. Está próximo a cumplir 6 años invicto.

Jiri Prochazka no solo se postuló al KO del año, sino que también mencionó que merece una oportunidad por el título de los pesos semipesados ante el polaco Jan Błachowicz. ‘El Monstruo de República Checa’ quiere continuar impresionando al universo UFC.

Jiri Prochazka facts

– record of 28-3-1

– 32 fights only 2 decisions

– 28 wins 25 via KO

– 12 fight winning streak

– has fought at least twice every year

– only 28 years old

— Dovy🔌 (@DovySimuMMA) May 2, 2021