El emotivo encuentro de una madre con su hijo que sobrevivió al accidente de la Línea 12 del metro de la CDMX

Uno de los peores accidentes en la historia moderna de la Ciudad de México se suscitó ayer por la noche cuando lamentablemente, un convoy perteneciente a la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro cayó desde lo alto luego de que se desplomara parte del puente elevado que conecta a las estaciones Olivos y Tezonco.

Oficialmente, el gobierno de la CDMX, encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum, ha informado, hasta este momento, que el accidente en el metro de la Línea 12 ha dejado un saldo de 23 personas muertas y 65 heridos.

Conforme van transcurriendo las horas vamos siendo testigos de los trágicos videos que captaron el momento exacto en el que ocurre el derrumbe, así como de fotografías que nos muestran la gravedad de este suceso.

Debido a la hora en la que ocurrió el incidente (22:25 horas, tiempo del centro), el convoy llevaba una cantidad de personas considerable, quienes volvían del trabajo para llegar a sus hogares y reunirse con sus familias, sin imaginar lo que les ocurriría.

El emotivo reencuentro de un sobreviviente del accidente de la Línea 12 del metro con su madre

A las pocas horas del trágico suceso, comenzaron a circular en redes sociales listas de personas que habían sido trasladadas a un hospital y también de otros que no habían podido ser localizados y que en ese momento viajaban en el metro.

Una de ellas es la del joven Alejandro Porcayo, cuyo reencuentro con su madre tras haber salido ileso y con vida del incidente se ha vuelto viral.

Minutos después de registrarse el accidente, la señora Perla Bedolla recibió una llamada telefónica, en donde le informaban que su hijo Alejandro, de 21 años, literalmente “se había caído del metro”.

Rápidamente, Perla se traslado al lugar del incidente y desesperada, buscó en todas las ambulancias a su hijo, encontrándose a su paso con varios heridos pero ninguno era Alejandro.

Finalmente y tras unos minutos de angustia e incertidumbre, la señora Bedolla vislumbró a lo lejos y de pie, con mucho polvo encima, a su hijo. Ambos se fundieron en un cálido abrazo de más de un minuto, acompañado por el llanto.

Testimonios de lo ocurrido en el metro de la Línea 12

“Pues nada más venía (viendo) en el celular cuando enfrenó, se sintió que frenó, luego se sintió como si me hubiesen jalado y de ahí no recuerdo nada nada más, recuerdo que me traté de agarrar del tubo, pasé por los tubos, la gente me cayó, yo le caí a la gente en el momento que no sé, salgo del shock”, narró Alejandro.

“Me aventé por la puerta, estaba medio abierta… Fui el primero en salir, me aventé por la puerta estaba entre abierta, salté me revolqué y gracias a Dios estoy vivo”, agregó el joven en su entrevista con Noticieros Televisa, visiblemente aún en shock por lo vivido.

Como dato extra, Alejandro se dirigía a la estación de Tláhuac porque trabaja para una empresa que le brinda al Metro el servicio de sanitización de unidades. Además, el joven rechazó recibir atención médica en el lugar para que los servicios de emergencia pudieran atender a otras personas que sí tenían lesiones de gravedad.

Por fortuna, el joven fue atendido y llevado al Hospital Rubén Leñero en donde pudo ser atendido de algunas contusiones, reportándosele estable y fuera de peligro.

Más testimonios de este terrible accidente en la Línea 12

Poco a poco, redes sociales y YouTube van saliendo videos de algunos de los sobrevivientes de este trágico hecho.

