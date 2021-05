Biden se “echó” unos taquitos y enchiladas para celebrar el Cinco de Mayo

El presidente Joe Biden sorprendió este miércoles con una visita a un restaurante mexicano en el noreste de Washington DC, beneficiado por un programa piloto de su gobierno para ayudar al sector hostelero frente al impacto económico de la pandemia.

“Tacos y unas enchiladas”, respondió Biden cuando salía del local bautizado “Las Gemelas” con dos bolsas blancas, ante las preguntas de los periodistas que seguían a la caravana presidencial sobre qué había adquirido en el lugar.

Q: "What did you get?"

President Biden: "Tacos and some enchiladas."

Q: "Do you have any comments on the efforts to oust Liz Cheney from the House Republican leadership post?"@POTUS: "I don't understand the Republicans." pic.twitter.com/ZWrOcPhlsb

