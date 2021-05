Alejandra Guzmán: “A mí nadie me ha destruido las alas, puede que me hayan destruido el corazón pero las alas jamás”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Alejandra Guzmán visitó el programa matutino de Televisión Azteca, “Venga la Alegría”. Ahí retomó su vida pública en la televisión, después de que su nombre se viera arrastrado hacía el escándalo, tras las declaraciones de su hija Frida Sofía, quien apuntó a su abuelo, Enrique Guzmán, como un abusador, aseverando que éste le había tocado de manera inapropiado cuando era tan solo una niña de cinco años. La cantante le brindó todo su apoyo a su padre, asegurando que metía las manos al fuego por él. La condena pública no se hizo esperar.

Sobre este tema no quiso hablar de manera directa con los conductores de dicho programa, pero sí dejó claro cómo en la actualidad escribir le ha permitido vivir una verdadera catarsis.

Sobre este proceso dice que en la escritura ha encontrado la manera de transformar todo lo malo que atraviesa, en algo bueno. Al programa llegó para promocionar su nueva canción “Primera y Última Vez”. En la entrevista sobre escribir también dijo: “Como cuando a una concha le entra porquería y vuelve una perla de toda esa porquería. Y eso es todo lo que estoy haciendo yo de toda esta porquería… Creo que lo más bonito es poder enseñarle a la gente por donde puede salir en lugar de querer una venganza o de querer callarle la boca a todo el mundo”.

Pese a que su nombre está siendo señalado con todo este tema de su hija, la cantante asegura que ella no tiene porqué no dar la cara. “No le debo nada a nadie y tengo ese gusto de ser honesta con la vida, con la gente que ha trabajado conmigo. Siempre he dado lo mejor de mí y lo seguiré haciendo”.

Frida por su parte se mantiene firme en sus declaraciones y revelaciones. Además cumplió con su palabra y se ha quitado el apellido Guzmán para adoptar el de su padre, Pablo Moctezuma.

Alejandra por su parte admite que le han destruido el corazón, sí, pero que eso no significa que le hayan cortado las alas. “Uno cambia con los años y lo que enseña son esos errores, pero en esencia sigo siendo la misma… A mí nadie me ha destruido las alas, puede que me hayan destruido el corazón pero las alas jamás me las van a quitar y sé volar, sé volar alto“.

